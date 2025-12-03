Burkina Faso: Kaya/Montée des couleurs - L'étoile du Faso des Koulsé présente son trophée aux forces vives

Le personnel administratif des services déconcentrés et décentralisés des Koulsé a observé, le mardi 2 décembre 2025, à la place du gouvernorat de Kaya, à la traditionnelle montée des couleurs nationales.

La tradition a été une fois de plus respectée pour ce premier mardi du mois de décembre à travers une montée des couleurs devant le bâtiment administratif du gouvernorat de Kaya.

Au cours de cet acte patriotique, le secrétaire général de la région (SGR), Bernadette Adenyo/Sermé, a félicité les forces vives de sa circonscription administrative pour leur élan de solidarité envers les personnes en détresse avec la collecte de plus de 600 000 francs et le don de vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'orphelinat Oasis des enfants de Kaya.

Elle a souhaité la poursuite de cette contribution jusqu'au 31 décembre prochain à travers des plateformes officielles telles que FasoArzeka, le Trésor public, un compte ouvert à Coris Bank, etc.

Pour la SGR Adenyo, la solidarité est un renfort pour la cohésion sociale, gage d'une paix durable.

Cette montée des couleurs a été une occasion pour présenter aux forces vives de la région le trophée de leur étoile du Faso, Silmiraogo Nabalma, délivré par le ministère en charge des Droits humains.

Il est désormais un modèle social, politique et entrepreneurial pour inspirer la jeune génération pour se frayer un chemin de réussite.