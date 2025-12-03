Cote d'Ivoire: Acquisition de Tongon - Atlantic Group entre officiellement dans l'industrie aurifère

Atlantic Group a annoncé, le 1er décembre 2025, la finalisation de l'acquisition des participations du groupe Barrick dans la mine d'or de Tongon, après l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires. Cette opération marque l'entrée du conglomérat ivoirien dans l'exploitation aurifère et constitue un tournant important dans sa stratégie de croissance et de diversification.

Selon les informations communiquées, cette acquisition permet au Groupe de renforcer son ambition de devenir un acteur panafricain capable d'opérer des actifs industriels de grande envergure. La direction du Groupe souligne également sa volonté de s'appuyer à la fois sur l'expertise locale et sur les standards internationaux en matière d'exploitation minière, tout en mettant l'accent sur la valorisation des compétences nationales et le respect des exigences de durabilité.

Pour mener à bien cette opération, Atlantic Group a obtenu un financement d'acquisition de 150 millions USD auprès d'Appian Capital Advisory, un investisseur international spécialisé dans les secteurs minier et métallurgique. Le partenariat va au-delà du financement : Appian s'est engagé à fournir un appui technique pour accompagner Atlantic Group dans ses projets d'exploration et d'exploitation.

Michael W. Scherb, fondateur et CEO d'Appian, a salué le potentiel du site minier : la mine de Tongon, selon lui, possède un solide historique opérationnel, un potentiel d'exploration supplémentaire et une contribution significative à l'économie ivoirienne. Des arguments qui, à ses yeux, en font un atout stratégique dans le portefeuille mondial du fonds.

Pour sa part, le fondateur et président d'Atlantic Group, Koné DossonguI, a qualifié Appian de « partenaire stratégique », saluant sa renommée et son expertise dans l'industrie minière. Il a également évoqué les perspectives de collaboration future entre les deux entités.

Sur le plan réglementaire, l'opération a reçu l'autorisation préalable du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, ainsi que les approbations anti-trust de la Competition Commission of South Africa (CCSA) et de l'Autorité Régionale de la Concurrence (ARCC) de la CEDEAO. Ces validations assurent la conformité du processus et garantissent la continuité des opérations dans le cadre prévu.

Atlantic Group a également exprimé sa gratitude envers ses partenaires techniques ayant contribué à la réussite de l'opération : Stifel Nicolaus Europe Limited comme conseil financier, et le cabinet Kwaliance, fondé par le juriste ivoirien Didier Boua Doux, en qualité de conseil juridique.

Avec cette acquisition, Atlantic Group franchit une nouvelle étape dans son expansion régionale, tout en renforçant la présence ivoirienne dans un secteur stratégique pour l'économie nationale.