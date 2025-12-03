Angola: Higino Carneiro mis en examen pour soupçon de détournement de fonds publics et d'escroquerie

2 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Le Parquet général de la République (PGR) a annoncé, ce mardi, avoir mis en examen l'ancien gouverneur des provinces de Cuando Cubango et de Luanda, Francisco Higino Lopes Carneiro, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'escroquerie aggravée.

Selon une note du PGR, à laquelle l'ANGOP a eu accès, Higino Carneiro a été inculpé dans deux procédures distinctes instruites par la Direction nationale d'enquête et d'action pénale, enregistrées sous les numéros 46/19 et 48/20.

La note précise que la procédure n° 46/19 concerne l'utilisation de fonds publics à des fins privées, alors qu'il exerçait ses fonctions de gouverneur de l'ancienne province de Cuando Cubango, des faits constitutifs du crime de détournement de fonds publics.

Dans la procédure n° 48/20, l'intéressé est poursuivi pour escroquerie aggravée, pour avoir reçu d'une entreprise privée plus de soixante véhicules durant son mandat de gouverneur de la province de Luanda, véhicules ensuite distribués à diverses personnes sans que le paiement correspondant n'ait été effectué, précise le document du ministère public.

