Angola: Le pays participe à la session du Conseil d'administration de la GAVI

Genève — Une délégation angolaise conduite par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, prend part, du 2 au 4 du mois en cours, à Genève (Suisse), à la réunion du Conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI), au cours de laquelle seront approuvés la stratégie, le plan financier et les budgets pour la période 2026-2030.

Selon une note de presse des Services de communication institutionnelle et d'information de l'Ambassade d'Angola en Suisse, à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mardi, la réunion vise à procéder à la révision des politiques et de la gouvernance interne, incluant l'allocation des fonds, les modèles de financement et la coordination avec les partenaires.

Elle évaluera également la mise en oeuvre récente ainsi que les orientations pour l'exécution des programmes en cours, en vue de la transition vers le nouveau cycle, de manière à garantir la durabilité financière et l'engagement des donateurs et partenaires pour maintenir des objectifs ambitieux.

L'Angola, aux côtés d'autres pays partenaires de mise en oeuvre, joue un rôle actif et influent dans le processus de négociation et de révision stratégique, en avançant des propositions concrètes et équilibrées pour assurer l'équité dans la répartition du soutien, avec un accent particulier sur la vaccination de routine et l'accès équitable aux nouveaux vaccins.

Après avoir achevé son cycle d'assistance GAVI en 2017, l'Angola a continué de bénéficier de soutiens ciblés, notamment durant la période de transition, à travers le projet de Renforcement du système de santé (HSS) et le projet MICs.