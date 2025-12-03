Angola: Des ressortissants russes et angolais formellement inculpés pour terrorisme par le PGR

2 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Le Parquet général de la République (PGR) a annoncé, ce mardi, que les ressortissants russes Igor Rotchin Mihailovich et Lev Matveevich Lakshtanov, ainsi que les citoyens angolais Amor Carlos Tomé et Oliveira Francisco, ont été formellement inculpés pour des faits de terrorisme et de financement du terrorisme.

Selon une note du PGR, à laquelle l'ANGOP a eu accès, la procédure pénale, enregistrée sous le n° 53599/2025, a suivi son cours au sein de la Direction nationale d'enquête et d'action pénale durant la phase d'instruction préparatoire.

Le document fait état de sérieux indices laissant présumer qu'Igor Rotchin Mihailovich et Lev Matveevich Lakshtanov appartiennent à une organisation internationale qui oeuvre à la déstabilisation d'États et de gouvernements, en particulier en Afrique.

Ces activités, poursuit la note, reposent sur le recrutement et le financement de citoyens nationaux disposant d'une capacité de mobilisation en vue d'inciter d'autres personnes à commettre des actes de désobéissance civile à grande échelle, comme ceux enregistrés les 28, 29 et 30 juillet de cette année, lors de la grève des taxistes.

