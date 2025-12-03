Angola: Les députés concluent le débat sur la proposition de budget général de l'État 2026

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale et les membres de l'Exécutif angolais ont achevé, ce mardi à Luanda, les discussions relatives à la proposition de loi portant budget général de l'État (OGE) pour 2026, dans le cadre du débat mené par les commissions spécialisées.

À l'issue de ces échanges, l'Exécutif procédera aux ajustements du texte conformément aux recommandations formulées par les parlementaires, avant sa soumission, dans les prochains jours, au vote en spécialité.

Lors de la dernière séance, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les représentants des différents groupes parlementaires.

À titre d'exemple, la députée du MPLA, Lizete Gonga, a évoqué l'article 23, relatif aux modifications du Code de la TVA, qui prévoit une réduction du taux à 5 % pour l'importation ou la transmission d'équipements industriels.

La parlementaire a également proposé la suppression des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 (Financement), estimant que ces dispositions interfèrent avec la législation spécifique de la Banque nationale d'Angola (BNA).

Lizete Gonga a encore suggéré des ajustements à l'article 37, défendant que le paragraphe 2 se termine par l'expression « Budget général de l'État », et que l'alinéa b) conserve l'allocation de réinstallation.

Elle a expliqué que des catégories telles que les juges, les procureurs et d'autres magistrats, souvent affectés à diverses provinces, dont certaines dépourvues de logements de fonction, dépendent de ce soutien pour entamer l'exercice de leurs fonctions.

Dans le même cadre, la députée de l'UNITA, Anilda Chivukuvuku, a souligné que le dispositif définit les entités exemptées de contribution, parmi lesquelles l'État, les sociétés diamantifères et pétrolières, les compagnies aériennes étrangères autorisées à opérer dans le pays et la compagnie aérienne nationale.

Pour sa part, la députée Susana de Melo a suggéré que, dans l'article 10, paragraphe 5, le taux de retenues soit réduit à 30 % pour l'exercice économique 2026, justifiant sa proposition par le poids du service de la dette, lequel représente entre 45 % et 46 % des dépenses publiques.

Elle a rappelé que ce fort engagement financier réduit considérablement la marge budgétaire consacrée aux salaires, aux biens et aux services.

La députée a estimé que la révision des retenues pourrait aider l'État à mieux répondre aux besoins de l'année à venir.