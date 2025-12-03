Angola: Handball - Le pays et la République tchèque s'affrontent en huitièmes de finale

Luanda — L'Angola et la République tchèque s'affronteront mercredi à 15h30, en huitièmes de finale (Groupe IV) du 27e Championnat du monde féminin de handball, qui se déroule en Allemagne et aux Pays-Bas.

Lors de la phase de groupes, l'équipe angolaise a terminé deuxième du Groupe H avec quatre points (deux victoires et une défaite), tandis que son adversaire a fini troisième du Groupe G (deux défaites, une victoire et deux points).

Dans quatre groupes de six équipes, les trois premières de chaque groupe se sont qualifiées.

Ce sera la deuxième rencontre officielle entre les deux équipes. Lors du Championnat du monde 2003 en Croatie, l'Angola s'était inclinée face à la République tchèque (18-24), et en 2023, le match de préparation disputé en France s'était soldé par un match nul 31-31.

Les championnes d'Afrique affronteront le Brésil, leur adversaire du deuxième tour, vendredi, également à 15h30. Les « Perles » angolaises termineront la phase de groupes contre la Suède dimanche à 18h.

L'Angola ambitionne d'améliorer sa position sur le classement mondial, soit faire mieux que sa 15e place de la dernière participation. Pour atteindre cet objectif, les Angolaises doivent remporter deux matchs et se qualifier pour les quarts de finale.

Pour cette phase, également appelée tour principal, 24 équipes sont qualifiées et réparties en quatre groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux quarts de finale.

Autres matchs programmés :

Japon - Suisse (15h30)

Islande - Monténégro (17h00)

Argentine - Égypte (17h00)

Tunisie - Chine (17h30)

Allemagne - Îles Féroé (19h30)

Pays-Bas - Autriche (19h30)

France - Pologne (20h00)

