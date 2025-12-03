Sénégal: Treize services départementaux du commerce seront créés à partir de janvier prochain

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Treize services départementaux du commerce seront créés à partir de janvier prochain en vue d'une amélioration du contrôle des prix et des activités commerciales, a annoncé le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, mardi, à Dakar.

"On est en train de créer 13 nouveaux services du commerce [...] Il n'y en a que 33. Il y en aura 13 autres. Les véhicules sont déjà commandés", a promis M. Diop aux députés réunis pour examiner le budget 2026 du département ministériel qu'il dirige.

Il a annoncé aussi le démarrage en 2026 d'un programme de réhabilitation des services régionaux du commerce.

"On a reçu les voitures", a ajouté Serigne Guèye Diop en parlant de ce programme.

Pour sa bonne exécution, l'État va renforcer la formation des commissaires aux enquêtes économiques à l'École nationale d'administration (ENA), selon lui.

"Une centaine de nouveaux commissaires et vérificateurs sont sortis [de l'ENA]. Ils ont été affectés [dans les services du commerce] l'année dernière", a assuré M. Diop.

