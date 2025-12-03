Afrique: Le canoë-kayak féminin brille aux Championnats d'Afrique à Luanda

Dakar — Le Sénégal a remporté un total de six médailles, dont une en or et quatre en argent, lors des Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, qui se sont achevés dimanche à Luanda, en Angola.

Toutes les médailles sénégalaises ont été obtenues par les athlètes féminines.

La Sénégalaise Combé Seck a décroché la médaille d'or au kayak monoplace dames (200 m) dans la catégorie des seniors, franchissant la ligne d'arrivée en 49"15. Elle avait auparavant remporté une médaille d'argent en canoë biplace dames (500 m) chez les seniors, en duo avec Mame Thiané Diarra.

Mame Thiané Diarra a également obtenu la médaille d'argent en canoë monoplace dames (200 m) dans la catégorie des juniors. Avec Sandrine Diaz, elle a remporté la médaille de bronze en kayak biplace dames (500 m) chez les seniors, avant de décrocher une nouvelle médaille d'argent dans la même épreuve en catégorie moins de 23 ans.

Samedi, Diaz et Diarra avaient déjà remporté deux médailles d'argent : l'une en canoë biplace dames (500 m) et l'autre en kayak biplace dames (500 m), dans la catégorie des juniors. Diaz a également terminé quatrième du canoë sprint dames (200 m), catégorie moins de 23 ans.

Chez les hommes, les performances ont été plus modestes. El Hadji Bitèye s'est classé cinquième au kayak monoplace hommes (200 m), catégorie seniors, tandis qu'Abdoulaye Samb a terminé avant-dernier dans la catégorie des juniors.

En canoë monoplace hommes (1000 m), catégorie seniors, Ibrahima Seck a pris la dernière place, alors qu'Ismaila Bah s'est classé cinquième sur la même distance au kayak monoplace hommes. Daouda Fall a terminé dernier de la finale du canoë sprint hommes (200 m), catégorie seniors. Enfin, le duo Ismaila Bah - El Hadji Bitèye a pris la quatrième place du kayak biplace hommes (500 m), catégorie seniors.

Au total, dix athlètes sénégalais, dont trois femmes, ont participé à ces Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, organisés par la Confédération africaine de canoë.

Les compétitions comprenaient des courses en monoplace, biplace et double mixte, avec la participation de quatorze pays, dont le Sénégal.