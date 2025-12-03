Sénégal: Fonction publique - Une parlementaire plaide pour une application effective des dispositifs d'inclusion des personnes handicapées

Dakar — La députée Awa Seck a invité, mardi, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public à renforcer l'application effective des mécanismes d'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans l'administration, estimant que les textes existants restent "insuffisamment mis en oeuvre".

"Monsieur le ministre, j'insiste toujours pour que le système de gestion des ressources humaines soit réellement inclusif et équitable pour les personnes vivant avec un handicap dans l'administration", a notamment déclaré la parlementaire.

Elle intervenait lors de l'examen du budget 2026 du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, dont le projet s'élève à 11,96 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et 11,68 milliards de francs CFA en crédits de paiement.

"Ce budget reflète les priorités du ministère en matière de modernisation administrative, de gestion des ressources humaines et de protection sociale ", lit-on dans le document transmis à l'Assemblée nationale.

L'élue a félicité le ministre pour "les réformes engagées en matière de modernisation et d'harmonisation de la gestion administrative", rappelant qu'elle avait travaillé avec son département pour "moderniser et harmoniser " l'administration publique.

Mme Seck, qui vit avec un handicap, a souligné que le Sénégal dispose d'un cadre législatif et réglementaire conforme aux normes internationales concernant l'accès des personnes handicapées à la fonction publique, mais a regretté que "l'application tarde" et que "les personnes handicapées continuent de souffrir".

"Un handicap n'est pas un secret, ce n'est pas non plus un diplôme à cacher. Si l'on permet aux personnes handicapées d'aller à l'école et d'obtenir un diplôme, elles doivent avoir les mêmes chances d'intégration professionnelle", a-t-elle affirmé.

Elle a dénoncé le "manque de motivation des personnes handicapées qui, malgré leurs qualifications professionnelles, peinent à accéder à un emploi public".

La députée a également relevé les difficultés rencontrées par les candidats handicapés lors des concours administratifs, notamment les retards dans l'organisation des épreuves et dans la prise de service. Elle a indiqué que les candidats étaient "prêts dès septembre, mais les services concernés n'avaient été ouverts qu'en novembre".

Mme Seck a exhorté le ministre à poursuivre les efforts engagés et à veiller à ce que les prochaines sessions de recrutement "soient mieux organisées, estimant que " le mois d'octobre serait le plus approprié pour le déroulement des concours".