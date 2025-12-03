Sénégal: L'Etat prévoit un effort financier de 70 milliards FCFA pour une nouvelle baisse du prix du riz (ministre)

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement va bientôt procéder à une nouvelle baisse du prix du riz qui aura un impact financier de 70 milliards de francs CFA, a annoncé mardi, le ministre de l'Industrie et du Commerce Serigne Guèye Diop.

"Nous allons vers une nouvelle baisse du prix du riz qui aura aussi un impact de 70 milliards de francs CFA", a-t-il dit face aux interpellations des députés réunis en séance plénière pour l'examen du budget de son département.

"A chaque fois que ce sera possible, des baisses seront opérées sur les prix de l'essence, du gasoil et d'autres produits de grande consommation", a assuré Serigne Gueye Diop.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a assuré que le gouvernement est "très sensible" à la détresse des intérêts de la population sénégalaise, rappelant que le kilogramme du riz en 2024 était à 450 francs CFA.

"Le Sénégal consomme à peu près 1 million 300 mille tonnes de riz par année. On a eu 100 francs CFA de baisse en un an. Cela fait à peu près 140 milliards de francs CFA dans le panier de la ménagère", a-t-il indiqué.

