Niger: Le militant des droits humains Moussa Tchangari détenu depuis un an

Il y a tout juste un an, le 3 décembre 2024, Moussa Tchangari était arrêté à Niamey. Un mois plus tard, le secrétaire général de l'ONG Alternative espaces citoyens, figure de la société civile nigérienne, était placé en détention à la prison de Filingué, à 180 kilomètres de la capitale, où il se trouve toujours. Moussa Tchangari est notamment inculpé pour atteinte à la défense nationale. L'instruction se poursuit.

Moussa Tchangari se porte bien et son moral est haut, selon ses proches. Depuis qu'il a été inculpé d'apologie du terrorisme, de complot contre l'autorité de l'État et intelligence avec une puissance étrangère notamment, le secrétaire général d'Alternative espaces citoyens a été entendu deux fois pendant plusieurs heures à Niamey avec ses avocats par le doyen des juges d'instruction, à qui il reviendra de décider de la suite à donner au dossier. C'était au mois d'octobre, dix mois après son arrestation.

Lors de son arrestation, des hommes armés s'étaient alors présentés chez lui sans mandat et l'avaient emmené. Il avait été placé sous mandat de dépôt un mois plus tard.

Grande voix de la société civile nigérienne, Moussa Tchangari a déjà été arrêté trois fois ces 10 dernières années, en 2015, 2018 et 2020. Plusieurs organisations de défense des droits humains, comme la FIDH et Amnesty International, dénoncent une détention arbitraire, due à sa liberté de parole.

Six experts des Nations unies ont aussi écrit aux autorités nigériennes pour s'inquiéter de sa situation et demander des explications sur sa détention. La lettre est restée sans réponse.