Sénégal: Le député Cheikh Tidiane Youm dénonce les pratiques 'inadmissibles' de certaines entreprises étrangères du BTP

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le député Cheikh Tidiane Youm (non-inscrit) a dénoncé, mardi, à Dakar, des pratiques "inadmissibles" menées en violation du Code du travail du Sénégal par des entreprises étrangères, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).

"Nous ne pouvons pas accepter que des entreprises étrangères viennent au Sénégal pour investir, ce qui est une très bonne chose, sans respecter le droit du travail sénégalais", a soutenu M. Youm.

Il a dénoncé cette attitude prêtée à des entreprises non sénégalaises du BTP, lorsque les députés examinaient le budget 2026 du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Aux Almadies surtout, dans le département de Dakar, des entreprises chinoises et celles d'autres pays "font travailler des Sénégalais sans contrat" de travail, selon Cheikh Tidiane Youm.

Il dit avoir visité un chantier où les Sénégalais ne représentent qu'environ 10 % des travailleurs, ce qu'il déplore, invitant l'État à se montrer "protectionniste" dans ce domaine en réclamant davantage d'emplois pour ses citoyens.

"Le droit du travail donne l'autorisation de licencier des travailleurs, mais il appartient au juge d'instruction d'apprécier le caractère abusif ou non des licenciements. Il revient à l'État de protéger davantage les travailleurs", a insisté M. Youm.

"Licencier un travailleur au Sénégal est maintenant plus facile que de boire un verre d'eau", a-t-il ajouté.

Cheikh Tidiane Youm a demandé au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, de renforcer les moyens des inspecteurs et des contrôleurs du travail.

M. Youm est d'avis qu"'ils sont insuffisamment équipés et mal rémunérés".

Il est nécessaire, par ailleurs, d'articuler la réforme du Code des investissements à celle du Code du travail, à son avis. "On ne peut pas moderniser l'un sans toucher à l'autre. Il faut renforcer la protection des travailleurs, les journaliers et tous ceux qui exercent des emplois précaires, encadrer strictement la sous-traitance et les externalisations", a recommandé le député non-inscrit.

Les autorisations d'engagement allouées au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public s'élèvent à 11,9 milliards de francs CFA. Le montant de ses crédits de paiement est de 11,6 milliards.

