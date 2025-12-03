Afrique de l'Ouest: Vers la création, au Sénégal, d'un 'centre d'excellence' dédié aux questions migratoires

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'Observatoire sénégalais des migrations, Aly Tandian, a annoncé, mardi, à Dakar, la création en 2026 d'un "centre d'excellence" dédié aux questions migratoires en Afrique de l'Ouest.

"Le centre d'excellence de la migration en Afrique de l'Ouest sera implanté à Dakar ou à Saint-Louis et aura pour objectif de mobiliser des chercheurs et des militants de la société civile d'ici et d'ailleurs, qui souhaitent avoir un espace de réflexion, de production et d'accueil sur les questions migratoires", a expliqué M. Tandian.

Il a annoncé la création de ce "centre d'excellence" lors d'un atelier consacré à une étude de la Fondation Konrad-Adenauer et de l'Observatoire sénégalais des migrations sur la gouvernance de la migration au Sénégal.

L'étude a été menée dans les 14 régions du Sénégal et dans deux des principaux pays d'accueil des ressortissants sénégalais, l'Espagne et l'Italie.

Les études sur la migration ne peuvent se faire sans les migrants, sans les femmes parmi eux surtout, selon Aly Tandian.

"Je pense que c'est important. On ne peut pas continuer à parler de la migration en ignorant la voix des femmes et des filles qui sont sur les routes. Ce sont les plus vulnérables des migrants", a-t-il dit.

M. Tandian, professeur titulaire de sociologie à l'université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal, est d'avis que la société civile n'est pas suffisamment impliquée dans les politiques migratoires.

"Or, elle joue un rôle très important en termes d'accompagnement, en termes de plaidoyer surtout, pour améliorer la qualité de vie des migrants. Malheureusement, les militants de la société civile sont peu ou rarement mobilisés", a-t-il relevé.

"Je pense que la migration, ce n'est pas un problème. C'est un ensemble de possibilités. Heureusement, la société civile l'a compris [...] L'État ne peut pas pallier tout seul les difficultés", a poursuivi Aly Tandian, également directeur du laboratoire d'études et de recherches sur le genre, l'environnement, la religion et les migrations de l'UGB.

