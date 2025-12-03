Sénégal: Campagne de commercialisation de l'arachide - La date connue la semaine prochaine (ministre)

2 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La date du démarrage effectif de la campagne de commercialisation de l'arachide pour la saison 2025-2026 sera annoncée la semaine prochaine par le gouvernement, a indiqué mardi devant l'Assemblée nationale le ministre de l'Industrie et du Commerce Serigne Gueye Diop.

"Nous allons annoncer d'ici la semaine prochaine la date pour l'effectivité de la campagne de commercialisation de l'arachide pour éviter les ventes parallèles qui se font actuellement", a-t-il déclaré en réponse aux questions des députés sur "les inquiétudes des paysans qui sont obligés de brader leurs graines".

Le prix de vente du kilogramme de l'arachide est fixé à 305 francs CFA. "C'est un prix qui n'est pas économique mais c'est un prix social et politique", a estimé le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Les points de collecte pour les transactions seront aussi fixés par arrêté ministériel parce que la SONACOS (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) dépend maintenant du ministère de l'Industrie, a assuré Serigne Gueye Diop.

