Sénégal: Blanchiment de capitaux - La CENTIF a reçu 928 déclarations d'opérations suspectes en 2024

Thiès — La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent au Sénégal, a dénombré 928 déclarations d'opérations suspectes (DOS) en 2024, a indiqué, mardi, à Thiès (ouest), la cheffe de délégation du Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Khadidjatou Fayez Diop.

"Nous avons reçu 928 déclarations d'opérations suspectes en 2024 sur des flux financiers", a dit Mme Diop.

Elle prenait part à l'étape de Thiès d'une tournée nationale de sensibilisation des populations à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les banques et les établissements financiers concentrent 82,87 % des DOS dénombrées en 2024, a-t-elle signalé en citant un rapport de la CENTIF.

Selon Mme Diop, 6,36 % des déclarations d'opérations suspectes concernent les systèmes financiers décentralisés, et 4,74 % les établissements de monnaie électronique.

Les contributions des autres secteurs au blanchiment de capitaux sont très faibles : 0,97 % pour les systèmes de transfert d'argent, 0,43 % pour les sociétés de courtage en assurance et réassurance, 0,54 % pour les agences immobilières, 0,32 % pour les négociants en métaux précieux et 0,32 % pour le notariat.

"La CENTIF est en train de dérouler une tournée nationale de sensibilisation des populations [à la lutte] contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive", a dit Mme Diop.

La tournée a démarré le 10 novembre par la région de Kédougou (sud-est), selon elle.

La cheffe de délégation du Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme juge difficile pour les États d'indiquer avec précision le montant des flux financiers illicites. "Aucun pays n'est capable de vous donner la quantité de ces flux", a-t-elle soutenu.

"Nous sommes en train d'assainir notre économie, de veiller à la stabilité de l'espace économique", a assuré Khadidjatou Fayez Diop.

Le Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est chargé d'aider la CENTIF à préparer, coordonner et assurer le suivi des exercices d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux.