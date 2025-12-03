Cameroun: Eran Moas poursuit son action humanitaire auprès des orphelins au pays

A travers une nouvelle action sociale, la fondation ASAF Cameroun qu'il dirige commémore la mémoire du philanthrope Avi Sivan, disparu il y a 15 ans.

ASAF Cameroun est une Fondation philanthropique engagée depuis plus de 15 ans dans l'éducation, la santé, l'inclusion sociale, la protection de l'enfance et la préservation de la biodiversité. Elle est également reconnue pour son action ciblée auprès des structures les plus démunies et son engagement à « tendre la main à ceux qu'on ne voit pas ».

Portée par la vision de son fondateur Eran Moas, ASAF renforce en 2025 son engagement auprès des enfants vulnérables en apportant un soutien structurel et durable à deux orphelinats de Yaoundé : l'orphelinat Divin situé à Mendong et la Fondation FACT - Famille Chrétienne à Essos.

Créé pour offrir un foyer sécurisant aux enfants orphelins et défavorisés, l'orphelinat Divin de Mendong encadre aujourd'hui 43 enfants âgés de quelques semaines à 19 ans. La Fondation FACT - Famille Chrétienne d'Essos quant à elle, est fondée en 1987 par Marthe Ngo Mawege et accueille 46 enfants, dont certains sont en situation d'autisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les structures bénéficient d'un appui global estimé à 25 000 euros, destiné à améliorer durablement les conditions d'accueil, d'hygiène, de sécurité et de développement des enfants.

Ces dons seront inaugurés lors d'une conférence officielle en présence d'Eran Moas le mercredi 10 décembre 2025.