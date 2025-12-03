Burkina Faso: Communication gouvernementale - Le ministre Gilbert Ouédraogo invite les journalistes régionaux au patriotisme

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a rencontré le mardi 2 décembre 2025 à Ouagadougou, les journalistes des médias régionaux. A l'occasion, le ministre a invité ces derniers à être des journalistes patriotes.

Invités par le Service d'information du gouvernement (SIG), une vingtaine de journalistes des médias venus des 13 régions du Burkina ont eu un échange direct avec le minis- tre de la Communication, de la culture, des Arts et du Tourisme.

Le coordonnateur du SIG, Jérémy Sié Coulibaly, a indiqué que cette rencontre vise à permettre à ces acteurs de prendre directement langue avec le Porte-parole du gouvernement et en même temps leur permettre d'exposer leurs préoccupations. Il a rappelé que les animateurs des médias régionaux sont des partenaires importants du SIG qui apportent leur contribution à la mise en œuvre de la communication gouvernementale. « Ce sont eux qui mettent à la disposition de la population des informations sur ce que le gouvernement fait pour elle », a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reconnu que les médias de proximité abattent un travail pour informer la population. « Le souhait du gouvernement est d'avoir des journalistes professionnels. Vous l'êtes déjà. Je vous traduis les félicitations et la satisfaction du gouvernement », a-t-il lancé. Et d'ajouter que le gouvernement ne peut lutter contre la désinformation sans la contribution des acteurs des médias. « Vous avez beaucoup fait, mais nous vous en demandons toujours. Vous devez être des acteurs engagés à accompagner la dynamique du chef de l'Etat, qui est celle de bâtir un Burkina nouveau, respecté dans toute l'Afrique et le reste du monde », les a-t-il invités.

Revenant sur quelques fondamentaux du journalisme, le ministre a rappelé qu'un journaliste est d'abord un citoyen et un citoyen appartient à une patrie. « Le souhait du gouvernement est que vous soyez des patriotes. Un patriote est celui qui aime son pays, qui ne trahira pas sa patrie », a-t-il laissé entendre. Il les a appelés à mettre en lumière les acquis et les réalisations qui sont faits dans leurs zones respectives.

Le ministre a relevé d'ailleurs que les médias en région ont de la substance pour diversifier leurs contenus.

Une formation sur le nouveau modèle économique des médias

Il a cité, notamment l'offensive agro-sylvo-pastorale, avec des labours gratuits qui sont faits, la distribution des engrais aux producteurs qui mérite d'être relayée. En outre, a-t-il poursuivi, il y a la Révolution progressiste populaire (RPP), les initiatives présidentielles qui méritent d'être traitées en termes simples et même en langues locales pour que la population comprenne les efforts qui sont faits pour elle.

Les représentants des médias ont soulevé quelques préoccupations auxquelles le ministre a apporté des réponses. D'abord, il s'agit du paiement des taxes par les médias.

A cette préoccupation, le ministre a effectivement reconnu que l'économie des médias est vraiment une problématique. C'est pour quoi, a-t-il promis, une session de formation sur le nouveau modèle économique des médias qui sera organisée incessamment par la direction générale en charge des médias. Et d'ajouter que des réflexions sont en cours pour mieux accompagner les médias.

En outre, les participants estiment être mis à l'écart dans certaines cérémonies officielles du gouvernement qui se tiennent dans leurs localités. Le porte-parole du gouvernement a rassuré que des instructions seront données aux directions de la communication et relations presse des ministères pour qu'ils soient impliqués en premier rang dans les évènements du gouvernement. Et de conclure en promettant de travailler à instaurer un cadre de rencontres entre le gouvernement et ces acteurs.