Burkina Faso: IAMGOLD Essakane SA - Un engagement renouvelé au respect des normes santé, sécurité, environnement

La société minière IAMGOLD Essakane SA tient l'édition 2025 de sa Journée santé, sécurité, environnement (JSSE) du 2 au 4 décembre 2025. La cérémonie de lancement des activités, placée sous le parrainage du ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, et le patronage du ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, a eu lieu le mardi 2 décembre 2025, à Ouagadougou.

«La santé, sécurité, environnement est une culture d'entreprise chez IAMGOLD en général, et à Essakane en particulier. En effet, elle se matérialise par l'application de politiques en matière de santé et de sécurité au travail, de l'environnement et du développement durable », a confié le vice-président Afrique de l'Ouest et directeur général de IAMGOLD Essakane SA, Tidiane Barry. Dans le but d'ancrer davantage cette culture au niveau de ses employés, sous-traitants et partenaires, la mine organise depuis huit ans des journées de sensibilisation au respect des bonnes pratiques en la matière.

Cette année, cette traditionnelle Journée santé, sécurité, environnement (JSSE) se tient du 2 au 4 décembre 2025, aussi bien à Ouagadougou que sur le site de la mine, à travers le thème : « Adoptons les comportements clés pour une gestion proactive des risques SSE ».

Selon M. Barry, la tenue annuelle des JSSE vise à faire un bilan des actions de prévention et des innovations en santé, sécurité, environnement afin d'en tirer de meilleures perspectives pour tendre vers l'objectif du « zéro blessure ».

« Chez IAMGOLD Essakane SA, nos employés sont notre première ressource. Pour ce faire, nous nous sommes engagés à prendre toutes les dispositions afin que l'ensemble des collaborateurs viennent travailler et rejoignent leurs familles sains et saufs », a-t-il souligné.

Cette culture sécuritaire pour ses travailleurs a permis à la mine d'être une référence en la matière. Pour le DG de Essakane SA, le choix du thème 2025 est une manière d'insister et de rappeler que l'engagement doit être constant.

Une approche de management participatif

« Ces journées nous rappellent toujours que l'engagement est nécessaire au niveau des comportements pour éviter les blessures au travail et pour faire en sorte que nous soyons des ressources humaines, saines de corps et d'esprit, pour être productifs, pour venir travailler et retourner à la maison en santé et en sécurité », a souligné Tidiane Barry. Pour lui, les performances de Essakane tiennent pour beaucoup à ses indicateurs en matière de santé, sécurité et environnement. Mais au-delà, la mine veut être un ambassadeur pour la société en matière de respect des normes sanitaires, sécuritaires et environnementales, a-t-il fait savoir.

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières et parrain, Yacouba Zabré Gouba, a félicité Essakane pour sa constante exemplarité et sa forte capacité de résilience face à l'environnement de défis sécuritaires où elle opère. « Cette approche de la mine Essakane qui fait de ses employés sa première ressource est singulière et mérite que l'on y accorde une certaine importance », a-t-il souligné. L'option prise par cette mine, a-t-il ajouté, est en phase avec l'orientation du gouvernement en matière de santé, sécurité et environnement au travail.

Le ministre de la Santé Robert Lucien Kargougou, patron de la JSSE 2025, a également salué le travail qu'abat cette société. « Je mets un point d'honneur à féliciter la compagnie minière IAMGOLD Essakane SA qui fait de la santé sécurité une culture d'entreprise et de ses employés sa ressource première depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est une approche de management participatif et adaptée qu'il faut saluer à sa juste valeur. Je suggère qu'elle soit partagée avec les autres structures industrielles de notre pays. Je peux affirmer sans risque de me tromper que votre entreprise en est un bel exemple », s'est-il réjoui.

Le parrain et le patron ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à jouer sa partition pour la protection du capital humain nécessaire pour le développement du secteur minier burkinabè. La cérémonie d'ouverture a servi de cadre pour IAMGOLD Essakane SA de décerner des prix à ses départements et partenaires qui se sont illustrés en matière de respect des normes santé, sécurité, environnement. Outre les stands d'exposition, ces 72 heures seront rythmées de sessions de sensibilisation, de jeux organisés sur la thématique santé-sécurité-environnement, de la sécurité routière et un don de sang.