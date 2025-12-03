Angola: Canoë-kayak - Le pays pourrait augmenter le nombre d'entraîneurs certifiés ICF de niveau II

Luanda — L'Angola pourrait augmenter le nombre d'entraîneurs de niveau II au sein de la Fédération Internationale de Canoë-Kayak (ICF) grâce à l'intégration de six Angolais, parmi les seize participants, au stage régional qui se déroule à Luanda.

César Fidalgo est le seul entraîneur angolais à posséder cette certification, ce qui lui permet d'exercer ses fonctions en Angola et à l'étranger. L'Angola ne compte actuellement que vingt entraîneur de niveau I, exclusivement destinés à un usage national.

Dispensée par l'ancien athlète olympique et entraîneur de niveau III, l'Espagnol Isaac Villa Santos, la formation, qui s'achève samedi, est axée sur l'étude des notions fondamentales du comportement sportif.

Parmi les participants angolais figurent Rui Albuquerque, plusieurs fois chef d'équipe nationale de voile en Optimist, Alério Paulo et Evaristo Morais (sélectionneurs nationaux de canoë-kayak).

L'équipe comprend également les athlètes Alexandra Custódio, Hilária Almeida, l'athlète vétéran Fátima António et 10 autres membres du Ghana, de Somalie, de Djibouti, de São Tomé et Príncipe et de Namibie.

Déclarations :

L'instructeur espagnol, Isaac Villa Santos, a déclaré que l'Angola avait très bien développé le canoë-kayak, mais qu'il lui fallait des bases plus solides pour assurer sa croissance.

Il a indiqué que cette formation, si des candidats qualifiés sont présents, permettrait d'élever le niveau des entraîneurs pour un encadrement plus large.

Selon lui, bien que le niveau en canoë-kayak soit très bon, celui du kayak nécessite davantage de travail, car cette discipline exige une plus grande compétence.

La pratiquante chevronnée Fátima António a déclaré être fière de figurer parmi les stagiaires de ce niveau, après avoir suivi la première formation en 2024.