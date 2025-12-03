Angola: L'exécutif angolais prépare une révision de la loi sur le mécénat

Luanda — L'exécutif angolais prépare une révision de la loi sur le mécénat, en vue d'une plus grande participation du secteur privé au financement des projets sociaux, éducatifs et culturels du pays, a annoncé lundi à Luanda la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Répondant aux questions des députés lors de la réunion des commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du projet de budget général de l'État pour 2026, la ministre a reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire concernant la participation du secteur privé, notamment par le biais du mécène.

La ministre a ajouté que la révision de cet instrument juridique vise essentiellement à simplifier sa réglementation et son application.

« Nous allons accélérer le processus afin que cela soit possible, et nous comptons bien sûr sur le soutien des députés pour débattre de cette proposition de révision », a-t-elle conclu.

La loi mécénat en vigueur en Angola est la loi n° 8/12 du 18 janvier, qui établit le cadre juridique des incitations fiscales et du soutien de l'État dans le contexte du mécénat.

Cette législation vise à favoriser et à promouvoir le développement des secteurs social, culturel, sportif, éducatif, de la jeunesse, technologique, de la santé et de la société de l'information.