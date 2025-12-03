Angola: La SMC lance un programme de reboisement des zones exploitées

Cuango — La Société minière de Cuango (SMC), dans la province de Lunda-Norte, a lancé lundi, un programme de reboisement de la zone de Cangau 2, ancienne réserve de diamants, visant à reconstituer les sols et à lutter contre l'érosion.

Le projet, selon le président du conseil de gestion, Jorge Gonçalves, vise à transformer la zone précédemment utilisée pour l'extraction de diamants, en un nouveau poumon vert de la municipalité.

Le responsable a déclaré que l'initiative, s'inscrivait dans le cadre du programme de préservation de l'environnement, prévoit la plantation de 9000 plants d'espèces diversifiées sur une superficie de 30 hectares dans des zones de concession exploitées par l'entreprise depuis 15 ans dans les municipalités de Cuango, Cafunfo, Luremo et Xá Muteba.

Au cours de la première phase, 500 plants de bambou, acacias (2500), palmiers (500), eucalyptus (2000), orangers (1000), manguiers (1500) ainsi que mille citronniers seront plantés.

Jorge Gonçalves a révélé que 50 millions de kwanzas avaient été investis dans la réalisation du projet.

Il a précisé que la combinaison des espèces forestières et fruitières visait non seulement à restaurer le sol et la biodiversité, mais aussi à créer de futures opportunités économiques pour les communautés locales.

Le responsable a souligné que le projet sera surveillé et accompagné par des techniciens spécialisés pour assurer la croissance saine de chaque semis.

Jorge Gonçalves a réitéré l'engagement de la société à contribuer à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des projets socio-économiques.

La Société minière de Cuango est une société angolaise de prospection et d'exploitation de diamants, créée le 19 septembre 2004, constituée par ENDIAMA EP, ITM et LUMANHE.

Sa concession est située dans la province de Lunda-Norte, dans la municipalité de Cuango et de Xá Muteba, avec mille et 195 kilomètres carrés d'extension dans la zone hydrographique du fleuve Cuango.