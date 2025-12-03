Angola: Girabola - Petro et Kabuscorp s'affrontent en match en retard de la 8e journée

2 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/MC/LUZ

Luanda — Petro de Luanda et Kabuscorp do Palanca s'affronteront mercredi à 16h00 au stade 11 de Novembro à Luanda, dans le cadre d'un match reporté de la 8e journée du Championnat National de Football, appelé aussi Girabola 2025-26.

Ce sera la 33e rencontre officielle entre ces deux équipes : 31 au Girabola et 2 en Supercoupe.

Historiquement, le Petro de Luanda a remporté 16 victoires, contre 8 pour Kabuscorp, et autant de matchs nuls.

Le classement du championnat national est mené par Recreativo do Libolo avec 19 points, suivi de Primeiro de Agosto et Wiliete (17 points chacun).

De son côté, Kabuscorp do Palanca occupe la 8e place avec 12 points et une victoire pourrait relancer ses ambitions d'occuper les premières places.

Petro a remporté la compétition 19 fois, contre une seule pour Kabuscorp.

Voici les résultats des matchs joués de la 8e journée du Girabola:

Lunda Sul - Académica do Lobito, 2-0

Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança, 1-5

Desportivo da Huíla - Interclube, 2-1

Guelson FC - Redonda do Bengo, 1-2

Primeiro de Maio de Benguela - Luanda City FC, 1-0

Wiliete de Benguela - Primeiro de Agosto, 2-2

Bravos do Maquis - São Salvador, 2-1

