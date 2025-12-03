Afrique Centrale: Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont entériner l'accord de paix ce 4 décembre à Washington

Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda sont attendus ce jeudi 4 décembre à Washington pour entériner l'accord de paix initialement paraphé le 27 juin par leurs ministres des Affaires étrangères, sous l'égide des États-Unis.

L'administration américaine, via la Maison Blanche, a confirmé ce mercredi 3 décembre, la présence des deux chefs d'État pour signer cet accord visant à mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. La présidence congolaise a annoncé cette information après une séance au Département d'État le 1er décembre.

Programme officiel

La cérémonie va débuter jeudi 4 décembre à 11h, heure locale à la Maison Blanche, où le président Donald Trump accueillera Tshisekedi à 11h et Kagame à 11h10 pour une brève rencontre trilatérale dans le Bureau ovale, accompagnés uniquement de leurs ministres des Affaires étrangères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entérinement formel de l'accord aura lieu ensuite à l'United States Institute of Peace. Huit chefs d'État et d'autres représentants institutionels (Angola, Burundi, Kenya, Qatar, Togo, Ouganda, Émirats arabes unis, et président de la Commission de l'Union africaine) assisteront comme témoins, soulignant le caractère historique de l'événement.

Contenu de l'accord

Le texte de l'accord comprend cinq dispositions principales : le respect de l'intégrité territoriale ; la cessation des hostilités ; le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques ; l'intégration conditionnelle de ces groupes et la création d'un cadre de coopération économique régionale entre Kinshasa et Kigali.

L'accord traite également de la question des groupes armés actifs dans la région, notamment les FDLR et l'AFC/M23. Les deux pays devraient s'engager à ne leur apporter aucun soutien.

Il prévoit en outre la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, incluant le Concept des Opérations (CONOPS), un cadre d'échange de renseignements négocié à Luanda en octobre 2024.

Kinshasa trace des lignes rouges à ne pas franchir

Devant la diaspora congolaise en Serbie, vendredi 28 novembre, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a clarifié les contours du projet d'accord signé avec le Rwanda.

« Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Mais ne vous laissez pas berner : on ne fera ni brassage ni mixage », a affirmé le Chef de l'État.

Le Président Tshisekedi a également abordé la question de l'intégration régionale, qu'il considère comme une priorité depuis son accession au pouvoir. Toutefois, il a rappelé les obstacles rencontrés :

« Concernant l'accord d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir, mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022 ».

Pour le Président, le respect des accords passe par des engagements clairs :

« Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie », a-t-il martelé.

Contexte et tensions persistantes

Malgré les avancées diplomatiques impulsées par Washington pour stabiliser la région et sécuriser les ressources minières, des tensions demeurent : Kinshasa exige un retrait préalable des troupes rwandaises et le respect de sa souveraineté, tandis que Kigali accuse la RDC d'ajouter des conditions et de retarder le processus.

Entre temps, les violences se poursuivent dans l'Est de la RDC, à la veille de la rencontre, malgré l'accord visant à stopper le soutien rwandais au M23, notamment au Nord et au Sud-Kivu.