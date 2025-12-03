Afrique: CAN 2025 - La RDC privée de Sadiki et Masuaku au début du stage, le club Sunderland refuse de les libérer avant le 15 décembre

Le club anglais de football Sunderland a annoncé, mardi 02 décembre, qu'il ne libérera pas les joueurs Noah Sadiki et Arthur Masuaku avant le 15 décembre afin qu'ils rejoignent la sélection nationale congolaise.

L'annonce de Sunderland intervient seulement 24 heures après la publication par le sélectionneur national et manager de l'equipe congolaise de football ( Les Léopards), Sébastien Desabre, de la liste des 26 joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 23 janvier 2026.

Dans sa communication à la presse, Régis Le Bris, manager de Sunderland, justifie cette décision par l'application stricte de la dérogation accordée par la FIFA aux clubs, en attendant le derby qui va opposer son équipe à Newcastle dans le cadre du championnat de Premier League. Conséquence : la RDC sera privée de deux titulaires pour le match amical contre l'Angola prévu le 13 décembre, dans le cadre de leur stage préparatoire de la CAN.

Selon le programme tracé par le sélectionneur national, le stage des Léopards de la RDC se déroulera du 08 au 18 décembre. Pendant cette mise au vert, les fauves congolais vont livrer deux matchs amicaux, face aux Palancas Negras d'Angola et aux Éléphants de la Côte d'Ivoire. Lors de la phase finale de la CAN, la RDC évoluera dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Botswana et du Sénégal.