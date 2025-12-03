Madagascar: Gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo - « Une machine d'État efficacement redémarrée » selon son premier bilan

Après un mois et quelques jours de formation, le gouvernement du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo sort son premier bilan.

Le résumé exécutif publié par la Primature concerne les premières actions du gouvernement de Refondation et évoque un bilan plutôt positif, du moins sur le plan institutionnel et administratif.

Étapes fondamentales

« Ce rapport confirme que la machine de l'État a été efficacement relancée, avec une orientation claire vers un Madagascar plus juste, transparent et prospère », peut-on notamment lire dans ce document, qui présente une synthèse complète des activités initiales, des décisions stratégiques et des réalisations opérationnelles du gouvernement. Le « Governemantan'ny Fanavaozana» annonce avoir franchi des étapes fondamentales pour concrétiser la vision du Président en vue d'une « République refondée ». « La période couverte par le rapport, s'étendant du 29 octobre au 15 novembre 2025, est marquée par un changement décisif dans le style de gouvernance. L'administration a donné la priorité au rétablissement immédiat de l'autorité de l'État, à l'éradication de la corruption et à la reconstruction de la confiance publique par la transparence et l'engagement social direct. »

29 dossiers officiels

Ce rapport est le fruit d'un véritable parcours du combattant pour les membres du gouvernement, qui ont élaboré 29 dossiers officiels soumis par différents ministères, en classant leurs actions en six piliers thématiques afin de fournir une vue d'ensemble de la situation nationale. La première partie concerne la gouvernance, la transparence et la réforme, et se concentre sur l'État de droit, les audits anticorruption et la restructuration institutionnelle.

La deuxième traite du développement économique et commercial, détaillant les efforts pour revitaliser l'industrie, réglementer le commerce et formaliser les secteurs extractifs. La troisième partie résume les infrastructures et services essentiels, couvrant les réponses urgentes à la crise énergétique, l'accès à l'eau et la réhabilitation des transports. La quatrième partie est centrée sur le capital humain et le développement social, mettant en lumière la gestion des crises dans l'éducation, les réponses en matière de santé publique et la protection sociale. Le cinquième volet aborde la souveraineté, la sécurité et les affaires étrangères, en décrivant la stratégie diplomatique pour la reconnaissance internationale et les opérations de sécurité intérieure.

Enfin, la sixième partie traite de l'environnement, du foncier et du secteur primaire, récapitulant les actions en matière d'agriculture, de protection de l'environnement et de réforme de la gestion foncière. Il s'agit, en somme, d'une initiative qui témoigne de « l'engagement de l'administration envers le travail, la transparence et la responsabilité comme pierres angulaires de la nouvelle ère ».

Actions concrètes

Quoi qu'il en soit, des actions concrètes ont été entreprises par le gouvernement durant ces premières semaines. On peut citer, entre autres, une redevabilité intransigeante, manifestée par des audits judiciaires de tous les ministères, la suspension des activités minières non conformes ainsi que la révision des contrats majeurs d'infrastructure, démontrant que « l'ère de l'impunité est révolue ».

La Primature souligne également la réactivité face aux urgences sociales, grâce à laquelle le gouvernement a su trouver un équilibre entre réforme structurelle et aide immédiate. « Qu'il s'agisse de la résolution des grèves dans le secteur de l'éducation, de la distribution d'aide alimentaire dans le Sud frappé par la sécheresse, ou du lancement de programmes de « Travaux Contre Argent » (HIMO) dans les centres urbains, l'accent est resté mis sur l'allégement des fardeaux immédiats de la population. » En somme, la machine de l'État est bel et bien en marche et s'attèle aux actions d'urgence. La population, quant à elle, espère plus que jamais sortir rapidement de la pauvreté, vécue depuis des décennies.