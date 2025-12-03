Madagascar: CENI - Thierry Rakotonarivo élu vice-président du Bureau permanent

La cérémonie de prestation de serment de Thierry Rakotonarivo, nouveau membre de la CENI, s'est tenue hier à la Cour Suprême, Anosy.À . À cette occasion, il a affirmé : « Si la Constitution change, alors seulement la CENI changera. »

Élections sénatoriales

Il a également précisé que, si nécessaire, il présenterait toutes les preuves concernant les doublons de cartes d'identité datant de 2020. « Le délai prévu par la loi est déjà dépassé, il n'y aura donc pas d'élections sénatoriales », a-t-il ajouté. Cette investiture marque une étape importante pour la CENI, alors que l'institution continue de jouer un rôle central dans l'organisation et la supervision des élections à Madagascar. Rappelons que Thierry Rakotonarivo a été élu par l'Assemblée nationale, marquant ainsi son entrée officielle au sein de l'organe chargé de garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral.