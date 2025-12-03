Madagascar: Redynamisation politique - Le HVM prépare son grand retour sur la scène nationale

Le parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM) poursuit sa redynamisation à travers le pays.

Le week-end dernier, la formation politique a tenu une réunion stratégique à Mahajanga, regroupant ses cadres et responsables régionaux pour la région Boeny. Cette rencontre s'inscrit dans un mouvement de restructuration interne engagé depuis plusieurs semaines. En début de novembre, le processus avait déjà été lancé dans le district d'Avaradrano, marquant le début d'une nouvelle phase d'activités visant à réorganiser les bases du parti.

Lors de ces mobilisations successives, le parti a réaffirmé son ambition de retrouver une place de premier plan dans le paysage politique national. « Nous sommes prêts à faire la course pour la prospérité de notre Nation », a lancé son président, l'ancien chef de l'État Hery Rajaonarimampianina, dans un discours adressé à ses partisans.

Ce message intervient dans un contexte de retour sur le terrain politique de l'ancien président, de retour au pays à peine une semaine après la chute de l'ancien régime et la fuite de l'ex-président Andry Rajoelina. Depuis ce retour, Hery Rajaonarimampianina mène une série de rencontres et de consultations internes, notamment avec les cadres et responsables du HVM qu'il reçoit régulièrement à son domicile à Tsimbazaza.

Ces échanges ont pour objectif de reconstruire les fondements du parti et de définir de nouvelles orientations stratégiques, nous a confié un cadre du HVM. La restructuration figure au coeur de cette démarche, après des années difficiles marquées par l'effritement progressif de l'influence du HVM depuis sa défaite aux élections présidentielles de 2018.

Spéculations

Affaibli sur la scène politique au cours des dernières années, le HVM entend désormais reconquérir sa légitimité et mobiliser ses militants. Selon des sources internes, la direction du parti souhaite renforcer l'organisation régionale et locale, relancer les structures de base et moderniser son mode de fonctionnement pour mieux répondre aux attentes de ses sympathisants. Malgré un regain d'activité visible et un retour progressif dans l'arène politique,

Hery Rajaonarimampianina n'a pas encore annoncé sa position quant à une éventuelle participation aux prochaines échéances électorales. Cette incertitude alimente cependant de nombreuses spéculations, alors que plusieurs observateurs politiques estiment que la dynamique de restructuration pourrait préparer le terrain à une candidature.

En attendant des déclarations plus explicites, le HVM poursuit son calendrier de mobilisation dans les régions. D'autres rencontres régionales devraient être programmées dans les semaines à venir, avec pour objectif de rassembler les forces militantes et de repositionner le parti dans le contexte politique actuel, marqué par une recomposition des alliances et une concurrence accrue pour le leadership national. Avec cette relance, le HVM espère réaffirmer son identité politique et renouer avec un rôle moteur dans le débat public à l'aune des prochaines échéances électorales.