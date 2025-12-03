Madagascar: Andriniaina Rasoarahona - Vers une administration engagée et responsable

3 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Un mois après sa prise de fonctions à la tête du ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé (MIDSP), le ministre Andriniaina Rasoarahona a présenté, lors de la levée du drapeau, un premier bilan des actions menées. Il a rappelé que la transparence et une gouvernance efficace figurent parmi ses priorités afin de « restaurer la confiance et renforcer la crédibilité des institutions ».

Coopération

Le ministre a également insisté sur l'accompagnement des acteurs nationaux et la promotion de l'industrialisation locale. « Un dialogue permanent entre l'État et le secteur privé est indispensable pour soutenir la relance économique », a-t-il ajouté. La coopération avec les partenaires techniques et financiers a été renforcée afin de « garantir un appui cohérent aux projets structurants », a-t-il précisé.

Réformes durables

Pour le mois de décembre, plusieurs actions sont prévues, notamment l'amélioration des conditions sociales des agents du MIDSP, la tenue des Assises pour la Relance Économique et la mise en place du Fonds national de développement industriel. Le ministre a affirmé vouloir « instaurer un cadre clair et rigoureux pour éviter les dérives » et a conclu que « le travail se poursuit et que le ministère demeure déterminé à faire progresser l'économie malgache à travers des réformes durables et structurées ».

Tagged:
