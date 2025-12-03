Madagascar: OLEP - Andriananahireana Thierry prend ses fonctions

Un nouvel homme fort à l'Organe de Lutte contre les Événements de Pollution Marine par les Hydrocarbures (OLEP). Nommé en conseil des ministres du 19 novembre dernier, Andriananahireana Thierry occupe désormais le poste de Coordinateur national de cet organisme. Il succède ainsi à Damy Jean Baptiste Ratolojanahary qui occupait ce poste depuis plusieurs années déjà.

La cérémonie de passation de service et de fonction a été organisée le 1er décembre 2025 à Ambatobe, en présence de Manesimana Rafanomezantsoa Michaël, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Profitant de cette occasion, le membre du gouvernement a tenu à saluer l'ancien Coordinateur national pour les efforts accomplis.

Il conviendrait de rappeler que l'OLEP a pour principale mission « la préparation et la coordination des opérations de lutte contre l'événement de pollution en milieu marin et côtier par les déversements des hydrocarbures. » L'importance de cet organisme est démontrée lorsque l'on sait que Madagascar (et ses 5000 kilomètres de côtes) est constamment exposé à une menace de marée noire. En effet, selon les estimations des observateurs du trafic maritime dans la région, « environ 700 millions de tonnes de pétrole brut traversent annuellement les eaux de cette île de l'Océan Indien, dont 350 millions dans le Canal de Mozambique, à destination de l'Europe, l'Asie et l'Amérique. » Les défis sont donc de taille pour le nouveau Coordinateur national.