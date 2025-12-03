Afrique de l'Est: Transformation technologique dans l'espace COI - Vers l'élaboration d'une feuille de route commune sur la robotique et l'intelligence artificielle

Un atelier régional sur la robotique et l'intelligence artificielle s'est tenu le 28 novembre 2025, sur une initiative de Commission de l'Océan Indien (COI), en collaboration avec DARAJAPAN Inc. Et Wing Robotics. Une rencontre dédiée à l'apprentissage, la coopération et la transformation technologique dans la région de l'Océan Indien.

Inspirée du modèle japonais « Takumi » - désignant un maître-artisan qui incarne la patience, la précision et l'excellence - cette rencontre hybride a réuni une cinquantaine de participants issus de divers horizons, profitant d'une belle opportunité pour asseoir les bases d'une coopération régionale autour des transformations technologiques. La rencontre a ainsi vu la participation d'acteurs publics, privés et académiques, réunis autour d'ateliers collaboratifs, de démonstrations robotique JAKA et de sessions de networking. Elle a également permis de mettre en lumière les enseignements de la semaine Takumi Robotics, de consolider la coopération COI-Japon et d'identifier les besoins en capacités, équipements et partenariats dans la région.

Rôle clé des jeunes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Reconnaissant le rôle clé de la jeunesse dans le développement de ce secteur de la robotique et de l'IA, le chargé de mission de la COI, Raj Mohabeer, a indiqué dans le cadre de l'atelier qu'« à l'évidence, nos jeunes maîtrisent rapidement les concepts clés des systèmes robotiques. Ils apprennent vite, comprennent vite et veulent aller encore plus loin. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur volonté de poursuivre une spécialisation, de développer des prototypes ou de lancer des solutions locales utilisant les technologies vues cette semaine... ».

Opportunités

Le développement exponentiel de la robotique et de l'IA donne à celles-ci une place de plus en plus importante dans le quotidien du monde moderne, incluant le secteur économique. « Elles offrent des opportunités dans les économies insulaires dont un accroissement de la productivité dans l'agriculture, l'aquaculture, la manufacture, la logistique et les services, » indique la COI, non sans souligner qu'elles participent également à la création de nouveaux emplois et mobilisent des compétences d'avenir, particulièrement pour les jeunes et les femmes.

Orientations stratégiques

Au terme de l'atelier, plusieurs pistes d'actions ont pu être validées, notamment la définition des orientations stratégiques pour le lancement d'un cadre régional IA & Robotique, et surtout, l'élaboration d'une feuille de route commune. Des initiatives pilotes dans les États membres sont déjà envisagées, ainsi que la mise en réseau des laboratoires, universités et partenaires.

Rappelons que cet atelier robotique et IA s'inscrit dans la continuité de la coopération entre la COI et le Japon, observateur auprès de la COI depuis 2020, notamment lors du TICAD 9 qui a permis d'identifier les secteurs d'intérêt commun et opportunités de collaborations.