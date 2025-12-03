Madagascar: Réforme de l'éducation - La SEMPAMA réclame la dignité des enseignants

3 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La confédération syndicale SEMPAMA a pris une part active, aux côtés de la Génération Z, dans le mouvement pour le changement engagé dans le pays. Pour elle, les enseignants et éducateurs représentent le socle et l'épine dorsale de toute réforme.

Pourtant, le syndicat déplore que la réalité du secteur éducatif ne corresponde pas aux transformations espérées. Claude Raharovoatra, président de la confédération, s'est montré préoccupé : « Si l'on observe le ministère de l'Éducation nationale au cours du dernier mois, on constate un manque de décisions fermes. La ministre semble hésitante et peu déterminée », a-t-il déclaré.

Rappelons que le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michael Andrianirina, a accordé deux mois à ses ministres pour démontrer la mise en œuvre de la refondation promise. Le SEMPAMA souligne de son côté qu'il dispose déjà d'un projet de décret visant à restaurer la dignité des enseignants, en les plaçant à la hauteur de leur rôle. Parmi ses propositions figure notamment la revalorisation du salaire des enseignants des écoles primaires publiques (EPP), fixé à 2 millions d'ariary.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.