Madagascar: Forte pluie - Alerte rouge pour Farafangana, Vondrozo et Vangaindrano

Les pluies seront au rendez-vous dans la majorité des régions du pays dans les trois prochains jours.

Une saison pluvieuse bien lancée. Les prévisions météorologiques publiées par la Direction générale de la météorologie (DGM) évoquent même des avis d'alerte forte pluie pour certaines parties du pays. Le service météo cite le Sud-Est et la région de l'Est du pays. Ainsi, les précipitations devraient atteindre entre quarante (40) et quatre-vingt (80) millimètre (mm) en l'espace de vingt-quatre heures. L'avis d'alerte rouge est ainsi lancé pour Farafangana, Vondrozo et Vangaindrano pour hier 2 décembre. L'avis d'alerte jaune est par ailleurs décrété pour la partie Est du pays pour ce jour. Cette situation entraîne une perturbation des activités quotidiennes, l'accumulation d'eau dans les zones sujettes aux inondations ainsi qu'une hausse du niveau des rivières. Les risques de glissements de terrain ainsi que de dégradation des infrastructures routières vulnérables ne sont pas à écarter.

Partout

Les mêmes prévisions communiquées par les prévisionnistes de la direction générale de la météorologie annoncent que la plupart des autres régions de Madagascar pourraient également être affectées par des pluies importantes. « Les conditions météorologiques sont favorables aux averses orageuses sur la majeure partie de l'île », peut-on y lire. Des prévisions maintenues pour les trois prochains jours. Les populations des régions concernées sont invitées à prendre les mesures adéquates face à de telles situations.

Les recommandations de la DGM en cas d'averses orageuses

▪ Débrancher les appareils électriques

▪ Éviter de prendre une douche pendant les épisodes orageux

▪ Ne pas téléphoner sauf en cas d'urgence

▪ Ne pas s'abriter sous les arbres