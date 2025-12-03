Afrique: FIBA 3x3 / Africa Cup 2025 - Les Ankoay débutent face aux Pharaons

Le Palais des Sports s'apprête à accueillir l'élite du basket 3x3 africain. Dès ce 5 décembre, et pendant trois jours de pure adrénaline, la FIBA 3x3 Africa Cup 2025 va enflammer le parquet de Mahamasina.

Les espoirs de toute la nation reposent sur les épaules des Ankoay, hommes et dames, tenants du titre et qui évolueront à domicile devant leur public. Le défi est de taille pour les deux équipes nationales, le calendrier les plaçant face à des adversaires de haut calibre, d'entrée de jeu. Chez les dames, l'entrée en matière sera musclée ce vendredi 5 décembre à 17h35 contre l'Égypte, une des formations les plus redoutables du continent. Les Malgaches devront imposer leur rythme et leur rage de vaincre, galvanisés par le soutien inconditionnel des supporters. La soirée ne laissera aucun répit puisque, dès 19h15, ils enchaîneront un deuxième duel crucial face à l'Ouganda, une équipe rompue aux joutes africaines. Ce double choc dès le premier jour sera un test d'endurance pour la suite de la compétition.

Belle bagarre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Côté hommes, l'action débutera le lendemain 6 décembre. À 17h15, les Ankoay affrontent le Rwanda, une équipe en pleine progression, reconnue pour sa discipline tactique. Une heure plus tard, à 18h15, ils enchaînent avec un second match avec une équipe qui passe l'étape de la qualification. Habitué des grandes compétitions, les deux sélections sont habituées à l'ambiance électrique de Mahamasina et à la motivation supplémentaire de jouer à la maison. Plus qu'une compétition, l'organisation de cette Coupe d'Afrique est une occasion en or pour Madagascar de démontrer sa passion inégalée pour le basket et aussi de garder le titre à domicile et d'espérer une nouvelle qualification à la Coupe du monde.