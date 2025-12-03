Madagascar: Padel / Orange MPPTour - Toavina-Corentin et Miotisoa-Michela, vainqueurs du Master 2025

Le rideau est tombé sur la saison 2025 du circuit Malagasy Pro Padel Tour (Orange MPPTour) avec le traditionnel Master, disputé les 22 et 23 novembre au Lamako Padell Center d'Ambatobe. Les seize meilleurs joueurs et joueuses de l'année se sont affrontés lors de ce tournoi final ultra-sélectif, offrant un spectacle intense et des finales à la hauteur des attentes.

Chez les hommes, la paire Toavina Ratsimandresy - Corentin Haëner a décroché le titre après un combat acharné face à Landry Rabezafy et Miary Zo Rakotondramboa. Menés au score après la perte du deuxième set, les vainqueurs ont su garder leur sang-froid pour s'imposer 7/6, 4/6, 7/6 dans un tie-break décisif haletant. Du côté féminin, la domination a été sans partage.

Miotisoa Rasendra et Michela Bonsignorio n'ont laissé aucune chance à Prisca Razafimamonjy et Ashley Laporte, balayant la finale 6/0, 6/1. Au-delà des titres, c'est tout le padel malgache qui sort grandi de cette année 2025. Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit Orange MPPTour, ne cachait pas sa satisfaction : « L'effet marquant de cette saison, c'est que tout s'est super bien déroulé. On a organisé 22 tournois depuis janvier, une saison longue mais hyper satisfaisante, surtout grâce à l'arrivée massive de nouveaux pratiquants. L'an dernier, nous comptions 350 à 360 joueurs référencés ; cette année, nous sommes à 511, hommes et femmes confondus. Le padel séduit de plus en plus à Madagascar, et le circuit suit la même dynamique ». Seul petit regret : l'annulation du tournoi prévu à Tamatave, reporté en raison de la situation particulière que traverse la région. « Nous voulons que les clubs deviennent pleinement acteurs du circuit. Quelques surprises sont en préparation, les annonces arriveront bientôt », assure Gary Ah-Waye, déjà tourné vers 2026 avec de nouvelles ambitions.

Pour clôturer l'événement en beauté, les organisateurs ont offert une tombola richement dotée : Mihary remporte un magnifique sac recyclé signé zaizao-madagascar, Loïck empoche un chèque de 1 000 000 d'ariary offert par Bet261 et Sébastien repart avec la raquette Viper Juan Lebrón 2025, offerte par Padel Store Madagascar

