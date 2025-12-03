Madagascar: Tournoi Grands Élites - Disciples FC défie CFFA, Fosa Juniors et COSFA avant la PFL

Disciples FC, CFFA, Fosa Juniors et COSFA se retrouvent au Stade Vélodrome d'Antsirabe, du 9 au 13 décembre, pour le Tournoi des Grands Élites, un choc des titans en guise de répétition générale. Il s'agit d'un tournoi de pré-saison, organisé par le Disciples FC.

À une semaine du coup d'envoi de la saison officielle, le football malgache vivra un événement très attendu : le Tournoi des Grands Élites, organisé par le club Disciples FC. Du 9 au 13 décembre 2025, le Stade Vélodrome d'Antsirabe accueillera quatre des meilleures formations du pays : Disciples FC (Vakinankaratra), CFFA (Andoharanofotsy), Fosa Juniors FC (Boeny) et COSFA (Analamanga).

Ce mini-championnat de pré-saison, présenté comme une « Poule des As », verra les quatre équipes s'affronter une fois chacune. À l'issue des six matchs, l'équipe totalisant le plus de points soulèvera le trophée. « C'est un tournoi conçu pour la performance, la préparation physique et tactique, mais aussi pour offrir du spectacle au public », a expliqué un responsable des Disciples FC, club hôte et initiateur de la compétition. Les quatre clubs sélectionnés ne sont pas des inconnus : ils trustent régulièrement le haut du classement de la Pureplay Football League (PFL) et ont fourni plusieurs cadres aux Barea lors de la dernière CAN. On retrouvera ainsi sous les couleurs des Disciples FC des internationaux comme Dahery, Andy et Claude ; le CFFA alignera Gregass, Gone et Dax ; le COSFA comptera sur Garol et Toky, tandis que la jeune pépite Dax Kely, révélation de Fosa Juniors, sera particulièrement scrutée.

Un galop d'essai

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'ailleurs, la Fédération malagasy de football (FMF) a confirmé que la Pureplay Football League débutera officiellement le 21 décembre 2025 au Stade Barea Mahamasina. Ce retour dans l'enceinte rénovée constitue une étape décisive dans le processus d'homologation CAF. Selon les responsables fédéraux, 90 % des travaux exigés par la Confédération africaine de football sont achevés. Les matchs de la PFL doivent permettre de démontrer concrètement que le stade est désormais apte à accueillir des rencontres officielles de haut niveau. En attendant, c'est donc à Antsirabe que les amoureux du ballon rond malgache auront leur première dose de football de très haut niveau de la saison.