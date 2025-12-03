Madagascar: Madagaslam Festival / 16e édition - L'artiste français Nico K. invité d'honneur

3 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Pour sa 16e édition, Madagaslam Festival prend une dimension internationale avec l'arrivée de l'artiste français Nico K. Poète, slameur, rappeur et improvisateur, il s'est imposé en France comme une voix singulière, connue pour son écriture ciselée, son intensité scénique et sa manière de faire dialoguer les mots avec l'image et le rythme.

Son passage à Madagascar sera marqué par plusieurs rencontres avec le public. Hier, il a dévoilé son exposition Expoétiue, une exploration visuelle de la langue où les mots se renversent, se fragmentent et se recomposent en motifs graphiques à la Médiathèque de l'IFM. Le vendredi 5 décembre, il présentera 100% Impro dans la salle Albert Camus de l'IFM, un spectacle construit en direct à partir des propositions du public, accompagné au piano par Njaka Rakotonirainy. Sa prestation sera précédée de celle d'Orad, le champion du Slam National 2024. Le lendemain matin, une rencontre lui sera consacrée pour échanger autour de son parcours et de sa vision de la création contemporaine.

Ces rendez-vous mèneront à la grande finale du Tournoi Slam National, organisée le 6 décembre à 14h, où les meilleurs slameurs du pays rivaliseront d'audace et de créativité pour décrocher le titre et représenter Madagascar à la Coupe du monde de slam à Paris en 2026.

