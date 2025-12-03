Madagascar: Transition limitée

Double reconnaissance pour le régime de transition qui semble maintenant disposer de l'indispensable aval des communautés internationales politique et économique.

Transition limitée

Un appui diplomatique tout d'abord avec les intentions respectives de l'Union africaine et de la France d'accompagner la Grande Île dans son processus de transition consensuelle, claire et inclusive. D'autres pays, notamment européens, viendront probablement renforcer le rang de ce soutien qui donnera une garantie de réussite internationale de cette transition et pour lever aussi le doute de la population sur son issue.

Une population qui continue, pour le moment, à vivre dans la misère, née des années des mauvaises gouvernances qui ont toujours miné le pays. Et ce, malgré les appuis de la communauté des bailleurs de fonds. Sur ce point, justement le signal est visiblement au vert avec cette reprise dynamique qui s'amorce dans nos relations avec les partenaires techniques et financiers majeurs comme la Banque Africaine de Développement, la Banque mondiale et l'Union européenne avec qui les autorités présidentielles et gouvernementales reprennent les discussions.

Mais également et surtout le FMI qui reste encore et toujours le détenteur du robinet qui ouvre le financement des autres bailleurs de fonds. La prochaine mission technique du FMI s'avère ainsi déterminante pour envisager un futur à court terme serein quant à ces relations économiques internationales. Quoiqu'il en soit, la suite dépendra toujours de l'attitude des tenants du régime qui doivent démontrer qu'ils sont prêts à respecter leur engagement pour une transition limitée dans le temps, c'est-à-dire ne devant pas dépasser les deux années annoncées après la prise de pouvoir, qui en est déjà à son deuxième mois.