Sénégal: Saint-Louis - Une plateforme portée en modèle de mobilisation de ressources locales pour les organisations de jeunes

Dakar — La plateforme "Takhawu Ndaw Yi"du département de Saint Louis (nord) a été portée en modèle de stratégie de mobilisation de ressources pour les jeunes, auprès d'autres organisations de la société civile, a appris l'APS de ses initiateurs.

Présentée lors d'un panel tenu dans le cadre de la clôture d'un projet dénommé "Alliance transformative", cette plateforme est une organisation active dans la principale région nord du pays.

"Takhawu Ndaw Yi nguir nongal seen ëllëg"(soutenir les jeunes pour façonner leur avenir, wolof) déroule une stratégie de mobilisation de ressources locales pour les organisations de jeunes. La structure a fait l'objet d'un partage et des échanges lors d'un panel tenu au siège de la plateforme des acteurs non étatiques à Dakar.

La plateforme est un "consortium dynamique d'associations et d'organisations non gouvernementales œuvrant pour la santé et le bien être des adolescents et jeunes du département de Saint Louis, a expliqué son président Adama Coundoul.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La vision est de "créer des espaces multifonctionnels pour garantir la dignité, l'autonomie et le potentiel de chaque jeune", selon M. Coundoul.

Lancée en 2020, la plateforme a misé sur une stratégie de mobilisation de ressources locales appuyée par la rédaction d'un plan de communication et des requêtes de financement auprès des collectivités locales, des entreprises mais d'organisations comme Alliance Droits et santé. Pour la mobilisation des ressources, la plateforme a rencontré des maires, des entreprises et des organisations qui peuvent l'appuyer à trouver des ressources financières.

Avec l'Alliance Droits et santé qui regroupe des organisations de la société civile de six pays de l'Afrique de l'Ouest engagés pour les droits à la santé des femmes et des jeunes, "Takhawu Ndaw Yi" a ouvert un espace dédié aux jeunes au quartier Diamaguène."C'est une infrastructure sécurisée mise à la disposition des jeunes suite à une convention avec le conseil de quartier de Diamaguene", a-t-il expliqué.

Opérationnel depuis juillet 2025, cet espace multifonctionnel entièrement réhabilité et équipé offre aux jeunes un accès aux outils numériques, des espaces de co-working et des salles de formation.

Pour l'année 2026 la plateforme prévoit une "densification de ses programmes de formation pour les jeunes et l'extension vers le numérique pour toucher plus de jeunes, surtout en zones rurales, ainsi qu'une diversification des modèles économiques pour une autonomie financière".

L'Alliance Droits à la Santé regroupe en Afrique de l'Ouest des associations spécialisées, des mouvements de jeunes et de femmes. Elle s'appuie au Sénégal sur des partenaires engagés comme EQUIPOP, le Réseau africain pour l'éducation à la santé (RAES) le Réseau Siggil Jiggen et la coordination nationale du Réseau des Médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement pour offrir un appui stratégique et technique à ses initiatives.

Ces partenaires accompagnent la plateforme Takhawu Ndaw yi dans le déroulement de leurs activités de renforcement de capacités des jeunes et la valorisation de leur leadership au niveau de Saint-Louis avec des sessions de renforcement de leurs capacités. La plateforme travaille ainsi au niveau local pour renforcer les ressources dédiées aux jeunes. "Aujourd'hui nous avons des promesses de dons et cela nous permettra d'avoir des fonds pour pouvoir financer la construction d'un espace fonctionnel dédié aux jeunes du département" a dit le président de la plateforme.

La mairie de Diama a octroyé à une autre organisation de jeunes active sur le terrain un espace de cinq hectares pour construire, avec la collaboration des entreprises sur place, un centre ado jeunes qui sera également un lieu d'apprentissage et de formation aux métiers du numérique.Pour Adama Coundoul, "les collectivités locales de Saint-Louis jouent un rôle fondamental dans la réussite de ces initiatives".