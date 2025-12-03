Serbie — Le Directeur Général du Service des renseignements généraux, Lieutenant- Général Ahmed Ibrahim Al-Mufadal, a participé à la conférence sur l'impact du crime organisé transfrontalier sur la sécurité des États, qui s'est ouverte mardi dans la capitale serbe, Belgrade.

Cela fait dans le cadre des efforts nationaux pour contribuer à la prévention et à la lutte contre le crime organisé transfrontalier. La participation du Soudan figure parmi (43) pays africains en présence du Président de la République de Serbie (Aleksandar Vučić).

Le Président de la République de Serbie a remercié les pays africains pour leurs participation, appelant à l'unité du continent et à la cohésion de sa décision, louant les pays de l'Afrique, en appréciant les relations éternelles entre son pays et le système des pays africains, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination et de continuer sur la même voie en matière de coopération et de soutien mutuel, en faisant allusion aux défis internationaux actuels et la situation mondiale actuelle, soulignant les divergences entre les multiples axes.

Le Président Serbe Aleksandar a évoqué la situation générale en Afrique, exprimant son regret aux défis et aux dangers rencontrant le peuple africain.

Le Président Serbe a souligné la nécessité de renforcer la coopération commune et d'élaborer des politiques et des stratégies de coopération entre la Serbie et le continent africain pour prévenir le crime transfrontalier et échanger les expériences et les informations entre leurs services de sécurité dans le cadre de la lutte contre le crime, l'extrémisme et le terrorisme, et de la prévention et de la lutte contre le crime organisé transfrontalier qui porte atteinte à la sécurité des États, à la tête duquel le trafic d'êtres humains, le trafic de drogues et d'arme, et le blanchiment d'argent.

La participation du Directeur du Service des Renseignements Généraux, Lieutenant- Général Ahmed Ibrahim Mufadal, à la conférence s'inscrit dans le cadre de la politique et de l'approche du Gouvernement Soudanais pour coopérer avec toutes les parties et les pays en vue de coordonner les efforts pour préserver la sécurité et la stabilité locale, régionale et internationale.