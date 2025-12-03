Soudan: Le Directeur Général du Système des industries de défense rencontre le Ministre d'État Egyptien de production militaire

Le Caire, 2 Déc. 2025 (SUNA) - Le Directeur Général du Système des industries de défense, Lieutenant-général Mirghani Idris Suleiman, a rencontré l'Ingénieur Mohamed Salah Eddi Mustafa, Ministre d'État de la Production militaire de la République Arabe d'Égypte, lors de sa participation à l'exposition internationale des industries de défense « EDEX 2025 » qui se tient au Centre Egyptien des Expositions Internationales, du 1er au 4 décembre.

Le directeur général du système des industries de défense, lieutenant général Mirghani Idris, a souligné la coordination continue avec le ministère de la Production militaire et le souci commun pour réaliser la coopération conjointe fructueuse, qui se reflète dans la série de réunions entre les responsables des deux côtés pour pousser en avant les relations de coopération. Il a salué les produits présentés par les compagnies de production militaire dans le pavillon du ministère à l'exposition.

Il a indiqué l'intérêt du système des industries de défense pour renforcer les relations de coopération avec les compagnies égyptiennes, à la tête desquelles celles de production militaire qui se distinguent par des capacités technologiques et industrielles et une infrastructure de haut niveau et une main-d'œuvre qualifiée, ce qui contribue à consolider les liens historiques entre le Soudan et l'Egypte.

Il a salué l'organisation remarquable de l'exposition internationale des industries de défense « EDEX 2025 », qui montre la grandeur et le statut de l'Égypte, ajoutant qu'il espérait, grâce à sa participation à l'exposition, nouer des partenariats stratégiques et ouvrir de nouveaux horizons et perspectives de coopération militaire avec les principaux organes et compagnies internationales opérant dans le domaine des systèmes de défense avancés.

Le ministre d'État de la Production militaire, ingénieur Mohamed Salah Eddin Mustafa, a réitéré la profondeur des relations historiques et les liens solides qui unissent l'Égypte et le Soudan, soulignant que les relations entre les deux pays ont connu un essor ces dernières années grâce au soutien du leadership politique des deux pays, conformément aux aspirations des deux peuples frères.

L'ingénieur Mustafa a exprimé son espoir que la réunion d'aujourd'hui contribue à la mise en place de mécanismes pour développer les relations de coopération entre les deux côtés dans les domaines de l'industrie militaire, en soulignant que les deux parties s'accordaient sur le fait que l'intégration entre les compagnies de production militaire et leurs homologues soudanaises devait reposer sur la mise en œuvre d'un partenariat stratégique pour l'intérêt des deux parties.