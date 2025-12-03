Guinée Equatoriale: Pay Rem Group renforce ses partenariats au pays

Dans le cadre du projet « La Poste Réinventée en zone CEMAC », une délégation de Pay Rem Group a été reçue, ce mardi 02 décembre 2025, par plusieurs hautes autorités de la Guinée équatoriale. Les responsables de l'entreprise, fondée et dirigée par un entrepreneur gabonais, ont présenté les avancées de leur initiative destinée à moderniser les services postaux et à soutenir la transition numérique dans la sous-région.

La délégation de Pay Rem Group a notamment rencontré le Ministre d'État, Ministre de l'Information, de la Presse, de la Culture et Porte-parole du Gouvernement, puis le Ministre des Transports, des Télécommunications et des Systèmes de l'Intelligence Artificielle. Selon André Bouassa, ces entretiens ont permis de confirmer l'intérêt stratégique du gouvernement équato-guinéen pour le projet, en particulier sur les volets modernisation postale, e-logistique et inclusion numérique.

Porté par une expertise régionale et une vision panafricaine, Pay Rem Group ambitionne de repositionner les services postaux comme des infrastructures clés de l'économie numérique. L'entreprise met en avant un modèle opérationnel innovant, conçu pour renforcer la connectivité, dynamiser les échanges et améliorer l'accès des populations aux services digitaux. Les autorités rencontrées ont salué cette approche et encouragé la poursuite des synergies techniques en cours.

Selon les responsables de Pay Rem Group, un projet de contrat est en phase finale de validation et devrait être signé dans les prochains jours. Cette étape marquerait une avancée majeure dans la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique appelé à structurer durablement l'écosystème postal et numérique en zone CEMAC.

