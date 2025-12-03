Gabon: Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL)

Afin d'éviter tout chevauchement entre la phase du dénombrement des populations et les fêtes de fin d'année, période de forte mobilité pouvant entrainer doublons et omissions, le Ministère de la Planification et de la Prospective, procède à une reprogrammation des activités du RGPL.

Le dénombrement aura ainsi lieu durant une période plus stable, afin de garantir la fiabilité des données et le respect des standards internationaux.

Le calendrier révisé des opérations sera communiqué ultérieurement.

Ministère de la Planification et de la Prospective