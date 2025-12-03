Gabon: Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL)

2 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)

Afin d'éviter tout chevauchement entre la phase du dénombrement des populations et les fêtes de fin d'année, période de forte mobilité pouvant entrainer doublons et omissions, le Ministère de la Planification et de la Prospective, procède à une reprogrammation des activités du RGPL.

Le dénombrement aura ainsi lieu durant une période plus stable, afin de garantir la fiabilité des données et le respect des standards internationaux.

Le calendrier révisé des opérations sera communiqué ultérieurement.

Ministère de la Planification et de la Prospective

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.