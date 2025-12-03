Afrique: Les exportations agricoles africaines ne se portent pas bien - Quatre façons d'y remédier

analyse

L'Afrique est le continent qui possède le plus grand potentiel agricole au monde, mais elle reste un acteur marginal dans le secteur agroalimentaire mondial. Ce paradoxe est au coeur du défi du développement de l'Afrique.

L'Afrique possède près de la moitié des terres du monde. La majeure partie peut être utilisée pour l'agriculture. Elle est également largement non protégée, non boisée et peu peuplée. Le climat du continent permet de cultiver 80 % des aliments consommés dans le monde. Selon les théories économiques, ces conditions devraient favoriser de bonnes performances à l'exportation. Pourtant, la part de l'Afrique dans les exportations agricoles mondiales est la plus faible au monde. Elle est passée d'environ 8 % en 1960 à 4 % au début des années 2020, selon les données de la Banque mondiale.

Les décideurs politiques ont largement négligé les performances à l'exportation de l'agroalimentaire, à quelques exceptions près, comme le Kenya et le Ghana. L'agroalimentaire désigne l'ensemble des activités liées à la production, la transformation, la distribution et la commercialisation des produits agricoles.

Bien qu'elle soit le principal contributeur au PIB et à l'emploi, l'agroalimentaire ne reçoit qu'une part disproportionnellement faible des dépenses publiques (4 % en moyenne), Ce qui est bien en deçà de son poids dans l'économie. Il existe des variations à travers le continent, allant de 8 % et 7 % respectivement au Mali et au Soudan du Sud à moins de 3 % au Kenya et au Ghana. De nombreux gouvernements ont plutôt choisi l'industrie manufacturière comme voie d'intégration mondiale.

Sur la base de plus de trois décennies de recherche, de conseil et d'enseignement sur les marchés mondiaux et le développement, je soutiens que l'agriculture pourrait conduire à l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour ce faire, quatre réformes sont nécessaires : améliorer l'accès au capital, documenter les terres, concevoir des politiques transfrontalières ciblées et employer stratégiquement la politique commerciale.

De cette manière, l'Afrique pourrait utiliser ses atouts naturels pour assurer une croissance économique généralisée et renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

Quatre réformes pour soutenir l'agroalimentaire

1. Améliorer l'accès au capital

La rareté des capitaux reste le principal obstacle à l'agroalimentaire africain. Les institutions financières sont réticentes à prêter en raison des risques élevés, des horizons d'investissement investissements à long terme, des garanties insuffisantes et de la vulnérabilité des profits aux chocs des prix. La Banque mondiale estime que l'agriculture ne reçoit qu'environ 1 % des prêts commerciaux, alors qu'elle contribue à hauteur de 25 à 40 % du PIB (jusqu'à 6 % au Nigeria et en Éthiopie). Les taux d'intérêt sont souvent deux fois plus élevés que la moyenne de l'économie, comme le montrent les données de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Ouganda.

Les gouvernements peuvent contribuer à combler ce déficit de financement. En 2024, le Kenya a alloué 7,7 millions de dollars américains au développement de sa production de thé. Les investissements nationaux peuvent générer des économies en réduisant les factures d'importation alimentaire. Le projet Tomato Jos du Nigeria, par exemple, a permis de réduire les importations annuelles de concentré de tomate de 360 millions de dollars américains.

Les gouvernements devraient accroître les prêts publics tout en permettant la participation du secteur privé grâce à des mécanismes de partage des risques. Le programme de garantie de crédit Khula en Afrique du Sud illustre comment les garanties soutenues par le gouvernement peuvent débloquer des financements pour les agriculteurs disposant de peu de garanties. Ce modèle a été reproduit au Kenya et en Tanzanie avec le soutien de l'UE et des banques de développement.

Les sources de financement privées telles que le capital-risque ont également connu une croissance rapide. En 2024, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont chacun attiré environ 500 millions de dollars américains de financement par capital-risque. Les start-ups africaines financées ont connu une croissance six fois plus rapide que la moyenne mondiale. Les plateformes de microcrédit dépassent désormais 8,5 milliards de dollars américains de prêts.

2. Sécuriser les droits fonciers

Plus de 80 % des terres arables africaines ne sont pas enregistrées et sont régies par des systèmes fonciers coutumiers mal intégrés dans le droit formel. Une administration faible décourage l'investissement et limite l'utilisation des terres comme garantie. Les transferts fonciers coûtent deux fois plus cher et prennent deux fois plus de temps que dans les pays de l'OCDE (les 38 pays les plus développés du monde). Cela limite l'accès au crédit et les économies d'échelle nécessaires pour exporter.

Plusieurs réformes foncières introduites au cours de la dernière décennie démontrent les avantages de la formalisation. L'Éthiopie a délivré des certificats à 20 millions de petits exploitants, stimulant ainsi l'activité locative. La redistribution de 15 000 hectares au Malawi a augmenté les revenus des ménages de 40 %. Au Mozambique, en Ouganda et au Liberia, les gouvernements ont légalement reconnu les institutions coutumières afin de faciliter les contrats fonciers formels. La cartographie foncière exhaustive du Rwanda a encore amélioré la transparence et les incitations à l'investissement.

3. Concevoir des politiques transfrontalières ciblées

Les marchés régionaux et mondiaux nécessitent des stratégies différentes pour réussir à l'exportation. Le commerce intra-africain bénéficie de la proximité et de l'harmonisation réglementaire. Les mesures de facilitation des échanges de la Communauté de l'Afrique de l'Est ont multiplié par 65 les exportations intra-régionales de produits laitiers en une décennie.

Cependant, la plupart des exportations agricoles africaines sont destinées à des marchés non africains, ce qui nécessite des investissements dans les infrastructures et la logistique afin de garantir la rapidité et la qualité. Le Sénégal a augmenté ses exportations de 20 % par an après avoir investi dans le transport maritime rapide. L'essor de la culture des fleurs en Éthiopie doit beaucoup à ses systèmes de transport aérien et de chaîne du froid.

Les politiques doivent également être adaptées à chaque culture. La stratégie d'exportation ciblée d'avocat du Kenya a transformé ce pays en premier exportateur africain, avec une croissance annuelle à deux chiffres. La politique d'exportation de mangues du Mali a permis de mettre en place une chaîne de valeur compétitive desservant les marchés européens.

4. Utiliser la politique commerciale comme outil de modernisation

Les exportateurs africains vendent principalement des matières premières à fable valeur. Le Nigeria, premier producteur de tomates, exporte la quasi-totalité de sa production non transformée et importe du concentré. Moins de 5 % du thé kenyan, premier produit d'exportation du pays, est commercialisé sous une marque. La politique commerciale peut inverser ce déséquilibre en encourageant la transformation nationale.

La structure tarifaire différenciée de la Communauté de l'Afrique de l'Est a réussi à encourager la création de valeur ajoutée en réduisant les droits de douane sur les produits intermédiaires tout en protégeant la transformation alimentaire locale. Les gouvernements pourraient de la même manière taxer ou restreindre les exportations de produits non transformés afin d'encourager la montée en gamme. Parallèlement, il est nécessaire d'investir dans les capacités de transformation. Plusieurs pays, dont le Botswana, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, ont tenté d'interdire les exportations de matières premières, mais avec un succès limité faute de conditions favorables.

Un changement décisif

Le secteur agroalimentaire africain incarne le potentiel inexploité du continent en matière de transformation structurelle. Avec ses terres abondantes, son climat favorable et sa demande intérieure en forte croissance, l'Afrique possède des avantages comparatifs évidents. Elle est également de plus en plus capable de relever les défis qui ont freiné le développement du secteur agroalimentaire dans le passé. Cet article présente un programme d'action visant à inverser la tendance à la baisse de la part de l'Afrique dans le commerce agricole mondial en remédiant aux défaillances institutionnelles qui ont limité sa compétitivité.

Ce programme repose sur l'amélioration de l'accès au financement, la formalisation des droits fonciers, la mise en oeuvre d'initiatives transfrontalières ciblées et l'utilisation de la politique commerciale pour monter en gamme. Un changement politique décisif vers un programme de développement axé sur l'agriculture est essentiel. La mise en oeuvre de ce programme permettra aux pays africains d'améliorer leur position économique au niveau national et international.

Lilac Nachum, Visiting professor, Strathmore University