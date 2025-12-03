Sénégal: Crise de la dette - Les quatres leviers qui peuvent aider le pays à éviter la restructuration

analyse

Le Fonds monétaire international (FMI) a réévalué la dette du Sénégal à 132 % du PIB, entraînant une dégradation de sa note souveraine. Les discussions avec le FMI avancent lentement et le pays rencontre des difficultés pour lever des financements sur les marchés internationaux.

Malgré tout, la dette reste soutenable depuis 2024, mais elle place le Sénégal devant un dilemme : restructurer immédiatement ou poursuivre la stratégie actuelle, qui permet de rembourser les échéances sans accord avec le FMI et de maintenir son Plan de redressement économique et social. . En tant qu'économiste ayant étudié les relations entre le FMI et le Sénégal sur quarante ans, je ne préconise pas une restructuration de cette dette.

En dépit d'un besoin de financement de 5 800 milliards de F CFA pour 2025, il est préférable de poursuivre la trajectoire actuelle et le plan de redressement, tout en recherchant un accord avec le FMI, aligné sur la "Vision 2050".

Qu'est-ce qu'une restructuration de la dette ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une restructuration de la dette est un « réaménagement négocié des obligations d'un État pour restaurer la soutenabilité de sa dette » . Elle intervient lorsque le pays n'est plus en mesure de payer ses dettes sans compromettre sa stabilité économique et sociale. Autrement dit, elle intervient en cas de défaut de paiement. Or, ce n'est pas la situation actuelle du Sénégal. Une restructuration vise surtout à alléger la pression financière et à redonner des marges budgétaires.

Elle repose sur deux principes simples : un pays ne peut pas continuer à emprunter indéfiniment, et les créanciers ont parfois du mal à se coordonner entre eux.

Une restructuration peut prendre plusieurs formes :

réduction du principal (haircut) : le créancier accepte d'abandonner une partie de la somme due. C'est la solution la plus lourde, réservée aux situations de détresse sévère.

: le créancier accepte d'abandonner une partie de la somme due. C'est la solution la plus lourde, réservée aux situations de détresse sévère. reprofilage : le pays paie tout, mais plus lentement et moins cher, parfois avec une période de grâce. Cela facilite l'ajustement budgétaire sans choc majeur.

: le pays paie tout, mais plus lentement et moins cher, parfois avec une période de grâce. Cela facilite l'ajustement budgétaire sans choc majeur. rééchelonnement : report des échéances dans le temps, souvent sous l'égide du Club de Paris - un groupe informel de pays créanciers dont le rôle est coordonner la restructuration de la dette publique des États qui n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts - ou de créanciers privés, avec des conditions financières assouplies.

: report des échéances dans le temps, souvent sous l'égide du Club de Paris - un groupe informel de pays créanciers dont le rôle est coordonner la restructuration de la dette publique des États qui n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts - ou de créanciers privés, avec des conditions financières assouplies. cadre commun du G20 : restructuration globale et coordonnée entre tous les créanciers, visant à éviter les blocages, garantir la transparence et s'accompagner d'un programme macroéconomique avec le FMI.

Les implications économiques

Plusieurs études comme celle de l'économiste américain Barry Eichengreen montrent qu'une restructuration de la dette peut réduire fortement l'investissement privé, fragiliser les banques exposées aux titres publics et limiter l'accès du pays aux financements extérieurs. Elle augmente aussi les primes de risque et peut entraîner une crise de confiance.

Dans une économie comme celle du Sénégal, intégrée à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et sans politique monétaire indépendante, ces chocs sont très difficiles à absorber.

À long terme, une restructuration peut être utile si elle est bien pensée et accompagnée de réformes crédibles. Elle peut améliorer la structure de la dette, réduire les intérêts, libérer des marges pour les dépenses prioritaires et restaurer la confiance.

Mais ces avantages dépendent du maintien d'une dynamique de croissance non entravée par des ajustements trop brutaux. Ce qui est impossible à avoir avec le FMI.

Le Sénégal doit-il restructurer sa dette publique ?

Le Sénégal a un endettement très élevé, mais il reste soutenable selon le mode de calcul courant. On compare les dépenses obligatoires de l'État (salaires, transferts, dépenses de fonctionnement et d'investissement) à ses recettes. Puis, on vérifie si le service de la dette reste supportable. Selon ce calcul, basé sur la dernière loi de finances initiale, le Sénégal se situe dans la catégorie des pays à haut risque, mais pas en situation de défaut de paiement.

En revanche, les besoins de financement augmentent, et la confiance des marchés s'est affaiblie après la révélation des dettes cachées et l'absence d'accord avec le FMI.

Malgré ce contexte difficile, le Sénégal continue de payer sa dette, mais les taux d'intérêt très élevés aggravent le coût du service de la dette et réduisent les marges pour investir. Aujourd'hui, 16 % des recettes fiscales et 50 % des revenus de l'État servent à rembourser la dette, contre 25 % en moyenne en Afrique.

Cette situation peut-elle durer ? Une restructuration pourrait alléger la pression, car refuser d'y recourir expose le pays à un risque de crise de liquidité pouvant se transformer en crise financière et économique.

Ce contexte financier est très tendu, mais il reste, selon nous, soutenable. Il peut même s'améliorer si le pays exploite pleinement ses atouts. Le Sénégal dispose en effet d'un environnement prometteur qui peut éviter une restructuration immédiate de la dette.

Ces atouts tournent autour de ces facteurs :

Une population jeune, dynamique et entreprenante

Une stabilité politique et institutionnelle dans une région instable.

Une croissance potentielle solide (8 % -10 %), renforcée par le gaz, le pétrole et l'or.

Une administration fiscale et financière en constante amélioration grâce aux réformes récentes.

. Un potentiel enviable dans l'agrobusiness, les ressources halieutiques, les services et le numérique, et l'accès encore possible aux financements extérieurs confessionnels.

Eviter la restructuration du type FMI

Fort de ces atouts, le Sénégal doit éviter une restructuration encadrée par le FMI, car impliquant forcément un programme du FMI. Celui-ci est fondé sur des politiques bien connues :

· Une politique fiscale restrictive : forte réduction du déficit, diminution des dépenses publiques, élimination des subventions, hausse des impôts, licenciements administratifs,

· Une privatisation des entreprises publiques et para publiques,

· Une politique monétaire restrictive (augmentation du coût du crédit) si le pays dispose d'une politique monétaire autonome,

· Une libéralisation totale du secteur financier et du commerce extérieur.

Ces politiques risqueraient d'exacerber la contraction de l'activité économique au lieu de la résoudre car, du fait du régime de change fixe, le Sénégal ne dispose pas du levier monétaire et du taux de change pour atténuer les effets négatifs que ces mesures auraient sur l'activité économique.

Autrement dit, les déséquilibres budgétaires vont être rétablis au détriment d'une croissance économique endogène et inclusive, exacerbant les inégalités économiques et sociales, et la paupérisation des populations.

Entrer dans une restructuration maintenant créerait un cercle vicieux : une contraction de l'activité économique occasionnant une baisse des recettes et des difficultés à atteindre les objectifs du programme. Ce qui entraînera alors davantage d'austérité.

Il faudra donc tout faire pour éviter ce scénario et concevoir une autre stratégie pour desserrer la pression sur les finances publiques et mieux gérer la dette.

Une stratégie alternative

Éviter une restructuration immédiate ne veut pas dire rester passif. Il faut au contraire bâtir une stratégie solide autour de quatre leviers :

D'abord, privilégier une approche basée sur la transparence : terminer l'inventaire de la dette, publier tous les rapports et élaborer un plan de gestion conforme aux recommandations de la Cour des comptes. Cette approche devrait idéalement s'accompagner d'un accord formel avec le FMI pour valider le cadre macroéconomique proposé par le Sénégal et renforcer la transparence budgétaire, envoyant ainsi un signal fort de confiance aux marchés internationaux.

Le deuxième levier consiste à distinguer clairement la dette de l'État central de celle des entreprises publiques et des garanties souveraines.

Pour la dette centrale, le gouvernement sénégalais peut renégocier les maturités des Euro-obligations et prêts commerciaux à taux élevés sur le long terme sans une restructuration formelle. L'État doit chercher à convertir les prêts bilatéraux à court terme en financements concessionnels ou partenariats sectoriels, tout en privilégiant les financements auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux (Chine, Turquie, Inde, pays du Golfe).

Ce reprofilage partiel, conçu indépendamment du FMI, pourrait améliorer la liquidité et libérer des marges pour soutenir l'économie. L'État doit se concentrer sur les obligations à court terme (bons du Trésor et titres de moins de deux ans) pour refinancer, renégocier les taux ou prolonger les échéances, afin de ne pas déstabiliser le système bancaire de l'Uemoa.

Le troisième levier consiste à étaler l'ajustement fiscal sur plusieurs années, élargir l'assiette fiscale et engager une réforme axée sur l'équité. Le gouvernement doit aussi renforcer la gouvernance des régies financières et mettre en place une gestion efficace des revenus tirés du gaz, du pétrole et des autres ressources naturelles.

L'exploitation du gaz et du pétrole offre au Sénégal un levier supplémentaire : valoriser les revenus futurs pour négocier de meilleures conditions. La création d'un fonds de stabilisation et d'un cadre transparent d'exploitation de ces ressources peut réduire la charge de la dette et permettre d'investir dans la formation des jeunes, le capital humain et les services publics.

Que retenir ?

Tant que le FMI maintient ses conditions classiques ou retarde les négociations, le Sénégal ne devrait pas restructurer sa dette. La stratégie à suivre consiste à :

· Consolider graduellement les finances publiques en réduisant les dépenses de fonctionnement de l'État central et en fusionnant les directions et les agences publiques

· Préserver l'investissement public, relancer l'investissement privé et élaborer des mesures spécifiques de relance de la croissance economique;

· Négocier des conditions moins procycliques et contraignantes;

· Finaliser un programme avec le FMI basé sur la Vision 2050;

· Et n'envisager une restructuration qu'en dernier recours, dans un cadre structuré, repensé et adossé aux priorités économiques du gouvernement sénégalais et plus favorable.

Une dette bien analysée et bien gérée ne peut pas déboucher sur une défaillance économique. Au contraire, elle peut devenir un outil puissant de souveraineté pour favoriser le plein emploi, réduire la pauvreté et promouvoir la justice économique et sociale.

Souleymane Gueye, Professor of Economics and Statistics, City College of San Francisco