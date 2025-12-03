Madagascar: Antsiva Radio - Une mémoire vivante à l'ère du numérique

Antsiva Radio fête ses 31 ans et se modernise pour l'ère numérique. La station, l'une des premières radios privées de Madagascar, élargit également son audience sur les réseaux sociaux.

Elle a traversé les soubresauts politiques, accompagné les bouleversements sociaux et survécu aux grandes crises politiques qui ont jalonné l'histoire récente de Madagascar. Fondée le 3 décembre 1994, Antsiva Radio fête cette année son 31e anniversaire. Trente-et-une années d'antenne ininterrompue, au cours desquelles ces voix familières de la capitale se sont imposées comme les témoins privilégiés de l'histoire contemporaine malgache.

À Antananarivo, rares sont les auditeurs qui n'ont pas, un jour, reconnu les voix d'Ismaël, de Michel Ralibera ou d'Annick Raherimanana. Journalistes emblématiques, ils ont incarné une radio d'événements, faite de débats, d'émissions citoyennes et de chroniques comme Ny Marina, au fil des crises politiques et des changements de régime.

Longtemps cantonnée aux ondes hertziennes, la station opère aujourd'hui une mue stratégique. Facebook devient un prolongement naturel de son antenne. La radio y diffuse ses journaux d'information, relaie les événements majeurs et dialogue directement avec ses auditeurs. Une transformation discrète mais décisive, qui marque l'entrée assumée de la station dans l'écosystème numérique.

Ambition claire

Cette modernisation s'inscrit toutefois dans une continuité intellectuelle plus ancienne : celle de la refondation à la base, ou Fanorenana Ifotony. Une orientation qui a marqué une étape clé de la vie de la station, portée par Edgard Razafindravahy, chef de file de ce courant. À travers cette ligne, Antsiva Radio a affirmé une ambition claire : ne pas seulement informer, mais contribuer à éveiller les consciences et à nourrir le débat public.

« Nous ne changeons pas d'âme, nous changeons de dimension », confie Michel Ralibera, rédacteur en chef. La ligne éditoriale reste fidèle à cet héritage. « La refondation n'est pas un slogan figé : c'est une exigence permanente », souligne-t-il. Dans un environnement informationnel saturé, la radio revendique plus que jamais une mission de clarification, d'éducation citoyenne et de mise en perspective.

La transition numérique n'est pas qu'un choix technique : elle répond à une évolution profonde des usages. Le public, plus jeune, plus mobile et plus connecté, consomme désormais l'information en temps réel. En investissant les plateformes sociales, Antsiva Radio élargit son audience bien au-delà de son périmètre historique.

Fidèle à son slogan de « radio d'événements », la station a renforcé sa réactivité face à l'actualité. Lors des dernières mobilisations de la Génération Z, elle a assuré des diffusions en direct sur ses canaux numériques, faisant de son studio un poste d'observation permanent de la rue.