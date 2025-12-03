Madagascar: Circulation - L'infraction au code de la route se multiplie

À Antananarivo, le non-respect du code de la route met les piétons et conducteurs en danger chaque jour. Des campagnes de sensibilisation sont organisées afin d'éduquer les usagers de la route.

À Anosy, traverser la route en dehors des passages zébrés reste une habitude bien ancrée chez de nombreux piétons. Malgré la présence de passages protégés devant le Sénat, beaucoup continuent de couper la chaussée au milieu de la circulation, obligeant souvent les conducteurs à freiner brusquement.

Dans plusieurs quartiers de la capitale, comme en périphérie, le non-respect du code de la route s'impose de plus en plus comme un problème quotidien. Aux heures de pointe, les dépassements dangereux, l'ignorance des règles de priorité et les arrêts inopinés au milieu de la chaussée perturbent la fluidité de la circulation.

«Les piétons sont eux aussi confrontés à des traversées risquées, faute de passages protégés respectés et de conducteurs suffisamment vigilants, notamment dans les zones très fréquentées comme les abords des marchés, des stations de bus ou des établissements scolaires.», explique Mamitiana Andrianantenaina, usager de la route.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les véhicules roulent bien au-delà des limites fixées, augmentant les risques d'accidents. À cela s'ajoute le port insuffisant du casque chez les usagers de deux-roues, un phénomène récurrent malgré les campagnes de sensibilisation répétées. Beaucoup de motocyclistes transportent encore des passagers, parfois des enfants, sans aucune protection.

Sensibilisation

Face à cette situation, les autorités multiplient les rappels à l'ordre et les opérations de sensibilisation. « Les actions menées se sont concentrées sur la sensibilisation des usagers au respect des règles de priorité, le renforcement de la vigilance dans les zones à forte affluence, le rappel strict des limitations de vitesse en vigueur, le port du casque pour les conducteurs et passagers de deux-roues, ainsi que l'incitation au port de la ceinture de sécurité sur les grands axes routiers », indique une source auprès de l'Agence des Transports Terrestres (ATT), hier.

Mais pour que le code de la route soit connu de tous, chaque lundi matin, nous organisons des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans des écoles. « À long terme, l'introduction du code de la route dans le programme scolaire est en vue », poursuit la même source.

Après l'accident survenu à Tsarasaotra lundi, où des élèves ont été heurtés par une voiture alors qu'ils traversaient sur un passage clouté, des séances de sensibilisation ont eu lieu sur place hier. « L'objectif est de sensibiliser les piétons à utiliser correctement les passages zébrés. Il s'agit également de rappeler aux conducteurs le respect des passages pour piétons. De plus, les autres usagers de la route, cyclistes, conducteurs de charrettes, sont encouragés à ne pas circuler au milieu de la chaussée», indique la même source auprès de l'ATT.