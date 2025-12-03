Afrique: Basketball 3x3 / Hommes - Les quatre champions bien partis pour rester

La Fédération Malagasy de Basketball s'apprête à dévoiler la liste des athlètes pour l'Africa Cup de 3x3. Les heureux élus assureront la défense du double titre acquis en 2024.

Les noms des pensionnaires des deux équipes nationales Ankoay seront dévoilés cet après-midi, à deux jours du début de l'Africa Cup de basketball 3x3. Madagascar l'accueillera du 5 au 7 décembre au Palais des Sports de Mahamasina.

Jean de Dieu Randrianarivelo, alias coach Deda, entraîneur de l'équipe masculine, apporte des précisions : « Les joueuses et joueurs retenus sont celles et ceux qui maîtrisent les rouages du basketball 3x3, qui possèdent les conditions physiques nécessaires et qui savent allier les aspects technico-tactiques à l'adresse au tir, car l'objectif est d'aller jusqu'au bout de cette Coupe d'Afrique à domicile. »

Chez les hommes, sept joueurs sont encore en lice pour quatre places. La logique voudrait que les quatre champions en titre- Livio Ratianarivo, Elly Randriamapionona, Arnol Solondrainy et Anthony Nelson Rasolomanana- déjà bien rodés sur la scène internationale, soient reconduits. Leur expérience commune, acquise durant le tournoi de qualification olympique et des Challenger Series en Chine et en Mongolie, fait d'eux des piliers naturels de la sélection. Leur complicité et leur cohésion sont des atouts majeurs qui plaident en leur faveur.

Chine, la grande absente

Mais la concurrence de joueurs talentueux comme Cédric Andriatsimialona, Hasina Rasolonandrianina et Kanto Arimanana reste réelle. Leur point faible demeure le manque d'expérience internationale, même si Hasina et Kanto ont récemment démontré leur potentiel au cours du FIBA 3x3 World Tour Shenzhen, en octobre. Leur dynamisme, leur physique et leur capacité à s'adapter rapidement pourraient toutefois influencer la décision finale du staff.

Chez les dames, six joueuses sont en concurrence pour les quatre places. Les trois championnes d'Afrique 2024, Christiane Jaofera Minaoharisoa, Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina et Muriel Harisoa Hajanirina, figurent parmi les incontournables jusqu'à preuve du contraire. Leur expérience plaide en leur faveur, mais rien n'est acquis d'avance. La grande absente de l'effectif sera Emeranchine Raherimanana, connue sous le nom de Chine, en raison de sa grossesse.

En outre, la photo publiée dans une publicité sur la page Facebook de la FMBB, où apparaissent Christiane Jaofera et Arnol Solondrainy, laisse penser à leur présence en équipe nationale Ankoay.

Le choix des trois joueuses restantes se fera entre Koloina Fiderana Miandrasoa Rakotonirina, Tokin'Iaina Sambatrarimiora et Ravaka Sarobidy Randriatahiana, toutes trois talentueuses mais moins expérimentées sur le plan international. La publication de cette liste marquera le coup d'envoi officiel de l'Africa Cup 3x3 pour Madagascar. Elle donnera le ton des prochains défis qui attendent les Ankoay. La décision finale visera à constituer une équipe capable de défendre les titres continentaux à domicile.