Madagascar: Slalom / Champoinnat de Madagascar - Juan tout proche d'un quatrième titre

Bouquet final. La 7e édition du Slalom Motul, organisée par le club FMMSAM, se déroulera sur le circuit de l'ACCT, la Casa Del Lago à Andranotapahana, samedi et dimanche. Ce sera la quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms et des courses de côte cette année.

Le triple champion national et vice-champion l'an passé, le jeune pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, possède une large avance sur son poursuivant, Fred Rabekoto. Juan, au volant d'une Clio M11, avait déjà remporté les trois manches disputées : le Slalom TMF, fin avril, au «Bout de Piste» à Ivato, le Slalom MSA, début juin, à Bevalala, et le Slalom Vovoka by TAC's, fin juillet, sur le nouveau circuit d'Imerintsiatosika.

« Mon approche sera différente de celle des précédentes manches. Je vais me lancer un défi exceptionnel en conduisant une autre voiture, la Peugeot 206 d'Andy », confie Tovonen Jr. « L'objectif est avant tout de prendre du plaisir. J'ai pu prouver ma régularité durant la saison et, pour cette dernière manche, il me suffit d'intégrer le top 9 pour remporter le titre. C'est pour cette raison que j'ai décidé de sortir de la routine », poursuit le leader du championnat.

Vers une confirmation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« J'ai hâte de découvrir mon potentiel avec une monture autre que la Clio. On ne saura jamais comment cela va se passer, mais je promets de faire de mon mieux (...) J'ai déjà eu l'occasion de tester la voiture. Je dois encore apprendre certaines choses et me familiariser avec elle », souligne-t-il.

Classé deuxième provisoire au championnat, Frédéric Rabekoto, sur Peugeot 306, sera son principal challenger durant ce slalom. Fred avait terminé deuxième aux première et troisième manches nationales, et troisième à la seconde. « L'objectif, comme pour tous les concurrents, est de remporter la victoire », déclare-t-il.

Classé troisième puis dauphin au cours des deux premières manches, Olivier Ramiandrisoa, sur une Citroën C2, ne prendra pas le départ samedi. « J'ai dû me consacrer au rallye avec l'Evo X et je n'ai pas pu poursuivre le championnat de slalom en raison d'une contrainte budgétaire », confie Olivier, champion de Madagascar en titre.

Le club organisateur devra raccourcir la boucle en course poursuite en raison de l'état de la piste après les pluies incessantes de ces dernières semaines. « Nous allons exploiter les parties praticables, et il y aura évidemment des portions très techniques », promet Robbi Ratahina, président du FMMSAM. Deux manches nationales ont dû être annulées en septembre et en octobre.