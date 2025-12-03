Madagascar: Vontovorona - Le forage en cours de construction dans le campus

Les difficultés d'approvisionnement en eau sur le campus universitaire de Vontovorona devraient être bientôt résolues. Les travaux de construction d'un forage ont débuté. « Il sera bientôt terminé », affirme Laza Ismaël, membre du bureau de l'Association des étudiants de l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) à Vontovorona, hier.

L'entreprise chargée de réaliser cette infrastructure s'est installée sur le campus depuis la semaine dernière. « Dans deux semaines, le forage devrait déjà être opérationnel », explique un technicien, vendredi dernier. Les travaux de forage eux-mêmes devraient durer environ une semaine, incluant l'installation du moteur, des tuyaux et le raccordement à la bonbonne.

« Une fois les travaux terminés, il faudra attendre quelques jours pour obtenir une eau de bonne qualité », précise-t-il.

Les étudiants de l'ESPA attendent ce forage avec impatience. « L'eau que nous utilisons a une mauvaise odeur, les tuyaux sont endommagés et laissent passer de l'eau polluée. Il y a des fuites et des perforations dans le réseau. L'approvisionnement est irrégulier, avec parfois des coupures de six heures. Il arrive qu'il n'y ait pas d'eau pour laver le linge, cuisiner ou faire la vaisselle, et nous devons alors aller chercher de l'eau à la source », ajoute Laza Ismaël.

En attendant l'achèvement des travaux, une bonbonne a déjà été installée sur le campus pour fournir de l'eau aux étudiants.